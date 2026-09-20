Ciclismo, lucha libre y deportes náuticos incentiva LA lucha en LA cima del medallero

La colombiana Mariana Pajón, conocida como 'la reina del BMX, se adjudicó la medalla de oro de la velocidad por equipos junto a Stefany Cuadrado, Juliana Gaviria y Manuela Loaiza.

Pajón, Cuadrado, Gaviria y Loaiza pararon el cronómetro en 48 segundos y 263 milésimas al cabo de las tres vueltas que tiene el circuito.

Las argentinas Guadalupe Díaz, Valentina Méndez y Natalia Vera dejaron un registro de 49.468. Y Venezuela se quedó con la medalla de bronce, que también perseguía Chile.

El ciclismo de pista vivió su jornada de apertura este domingo y con la fase de clasificación de la velocidad por equipos en la que los equipos e Colombia, Argentina, Chile y Venezuela se apuntaron para luchar por las medallas.

Ecuador y Brasil acapararon las medallas de oro en la lucha libre femenina en Rosario, mientras que el judo disputó competencias clave por equipos mixtos.

La Laguna Setúbal en Santa Fe fue escenario de las definiciones en vela y pruebas técnicas de 'stand up paddle (SUP)', con destacado desempeño de las argentinas Juliette Duhaim y Alma Coletta Spada.

Consumado el sexto día de competencias, Brasil lidera sin oposiciónla clasificación general de medallas con 177: 71 de oro, 58 de plata y 48 de bronce.

La competencia de concurso completo ecuestre por equipos, la gimnasia artística en concurso completo individual (María Alexandre) y el conjunto con cinco pelotas, la competencia por equipos mixto de judo, la lucha libre hasta 57 kilogramos femenina (Giulia Rodrigues) y el trap mixto del tiro deportivo (Leoandro Lustoza y Camila Cosmoski) dieron oro a la delegación brasileña este domingo.

Argentina también tuvo un buen día porque de la mano de los deportes acuáticos: esquí náutico y wakeboard, más el tiro deportivo y el balonmano femenino añadió 6 medallas doradas para un total de 160 (43-45-72).

Colombia acumula 110 metales (39-37-34) en un gran día desde el ciclismo de pista de Rafaela con tres doradas y una de plata, más el oro de Tatiana Rentería en lucha libre en Rosario.

La delegación destacada del día fue la chilena, que dominó seis finales y ocupa el cuarto lugar del medallero con 92 (29-28-35).

El esquí náutico (3), la natación artística, la equitación y el ciclismo pista garantizaron los triunfos.

Venezuela, Perú y Ecuador se escalonan en las siguientes plazas del medallero, mientras que Uruguay y Paraguay le siguen con al menos una dorada.