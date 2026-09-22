La primera jornada del atletismo en los Suramericanos 2026 reparte medallas y récords

La actividad comenzó bien temprano en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Pedro Candioti en la ciudad argentina de Santa Fe, donde tuvieron acción de medalla los relevos de cuatro por 100 metros mixto, el lanzamiento de disco masculino y los 10.000 metros masculinos.

En los relevos, el equipo de Venezuela integrado por Bryant Alamo, Orangys Jiménez, Alexis Nieves y Glanyernis Guerra cruzó la meta en 41,87 segundos, seguido por los argentinos (+0,35 segundos) y los colombianos (+0,50 segundos).

El lanzamiento de disco masculino se lo quedó el chileno Claudio Romero con 65,33 metros, mientras que la plata fue para el brasileño Wellington Fernandes (61,18 metros) y el bronce para el ecuatoriano Juan Caicedo, con 60,92 metros.

El oro de Romero vino con el extra de haber batido su propio récord suramericano, logrado en la edición de 2022, en Asunción (Paraguay).

En los 10.000 metros masculinos, el uruguayo Santiago Catrofe logró el primer puesto en 28 minutos, 16 segundos y 79 centésimas, seguido por el argentino Matías Reynaga (+9,38 segundos) y el ecuatoriano Luis Masabanda (+19,94 segundos).

Catrofe, Reynaga y Masabanda festejaron por duplicado al haber vencido los tres el récord suramericano de la disciplina tras doce años, cuando Byron Efren Piedra, de Ecuador, había completado los 10.000 metros en 28 minutos y 48,31 segundos.

El hockey sobre hierba ya tiene a su campeón masculino con el triunfo de este martes de los 'Leones' de Argentina sobre Chile por 3-1, con goles de Santiago Tarazona, Martín Ferreiro y Franco Agostini para los locales y el descuento fue obra de Ignacio Contardo.

Los bronces en esta disciplina ya tienen dueño: los uruguayos doblegaron a los brasileños en la definición por penaltis tras un duro partido que terminó empatado 1-1, mientras que en el tercer puesto femenino no hubo equivalencias y las uruguayas se impusieron por 9-0 a las paraguayas.

Resta aún el partido de las 'Leonas' argentinas, últimas campeonas del mundo, que van por el oro contra Chile.

En waterpolo femenino, la segunda jornada de partidos ya le dio a Argentina un triunfo 17-11 sobre Colombia, a Brasil por 20-1 sobre Uruguay y a Chile por 17-13 sobre Perú.

Además, en su segundo partido diario, las brasileñas se impusieron 32-2 sobre Perú.

La jornada deparará otros dos encuentros: Argentina-Perú y Colombia-Uruguay.

Al promediar la onceava jornada de competencias, tiene en el primer lugar del medallero a Brasil con 194 (79 oros, 63 platas y 52 bronces), Argentina con 177 (47 oros, 51 platas y 79 bronces) y Colombia con 122 (43 oros, 43 platas y 36 bronces).