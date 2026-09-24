Argentina brilla en oro para estirar su ventaja sobre Colombia en el segundo lugar

La comitiva ‘albiceleste’ logró un total de 31 medallas en el antepenúltimo día de competencia, de las cuáles nueve fueron doradas para un total de 240 preseas con 65 de oro, 68 de plata y 107 de bronce.

Por su parte, Colombia sumó 15 metales, seis de ellos dorados, para terminar con una cuenta de 159 con 58 primeros puestos, 56 segundos y 45 terceros.

Ambas delegaciones están lejos del líder Brasil, que aumentó en 25 su cuenta de medallas para un recuento total de 263 (106-85-72).

El atletismo sumó apenas dos de las siete doradas del día para Brasil con Matheus Lima en los 400 metros con vallas masculino y Juliana De Menis en el salto con pértiga femenina.

Otras dos medallas llegaron desde el canotaje slalom con Beatriz Da Motta y Omira Estacia, dos en taekwondo a través de Henrique Rodrigues y Milena Titoneli, y una en salto ecuestre por equipos.

El día dorado de Argentina se evidenció con dos medallas en atletismo con la segunda de Micaela Levaggi y el 4x400 relevo mixto, otra en el canotaje slalom por intermedio de Manuel Tripano, y tres en canotaje de velocidad, en el K4 500 metros masculino y femenino, más el C2 500 metros masculino.

Otras dos preseas cayeron sobre los albicelestes en la pelota goma trinquete (masculino y femenino) y tres más del lado del racquetbol con María José Vargas en individual femenino, el dobles femenino y el dobles mixto.

Colombia tuvo una cosecha de primeros puestos desde el atletismo con tres oros: el de Ronal Longa en los 200 metros masculino, el de Arnovis Damero en salto en longitud y el de Flor Ruiz en lanzamiento en jabalina).

Asimismo, sobre los cuellos colombianos de Maicol Solis y Gloria Mosquera fueron colocadas dos preseas doradas en taekwondo.

Venezuela sigue ratificando su cuarto lugar con consagraciones este jueves en atletismo, escalada, frontball y karate por duplicado; mientras que Chile sigue quinto con cinco doradas en atletismo, canotaje slalom y de velocidad y karate por duplicado.

Ecuador y Uruguay se sacan chispas con quince oros de 70 en total para el primero, mientras que el segundo suma catorce doradas de 46 en general.

Bolivia tuvo un día especial porque desde el racquetbol sumó sus dos primeros doradas de los Juegos Suramericanos con el doble masculino por intermedio de Conrado Moscoso e Ismael Carrasco, y el individual masculino con el mismo Moscoso.