Celulares ya están prohibidos en un colegio de San Pedro: estos son los resultados

Mientras sigue pendiente de tratamiento –y está a punto de tener sanción ficta– un proyecto de ley que plantea prohibir el uso de dispositivos electrónicos en instituciones educativas de Paraguay, un colegio en el departamento de San Pedro ya ha comenzado a implementar su propia prohibición del uso de teléfonos celulares con resultados positivos, según afirma su director.

En conversación con ABC TV, Julio Franco, director del Centro Educativo Integral Eligio Franco, del municipio de Lima, comentó que desde hace años se implementa en esa institución un “reglamento de convivencia”, según el cual los alumnos entregan sus teléfonos celulares todos los días al ingresar al colegio y los dispositivos les son devueltos recién cuando se retiran.

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Franco comentó también que el colegio funciona también como internado y que los alumnos que estudian allí bajo esa modalidad entregan sus celulares los lunes a la mañana y los recuperan recién los viernes a la tarde. “Tenemos teléfonos en la secretaría para que los padres se comuniquen con sus hijos”, añadió.

“Mejoró mucho la convivencia”

El director afirmó que la regla fue implementada “hablando y consensuando con los padres y estudiantes” y que su implementación “mejoró mucho la convivencia en la institución”.

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“Hay más contacto personal entre los estudiantes, y desde el punto de vista académico ayuda mucho, tienen más posibilidad de concentrarse en sus estudios”, dijo. “Siempre les estamos inculcando que, en vez de estar con algún jueguito en su teléfono, que utilicen la tecnología para capacitarse”.

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Agregó que solo se autoriza el uso de celulares en el colegio –bajo supervisión– a estudiantes de bachillerato para trabajos que lo requieran.

Franco admitió que ocasionalmente hay resistencia a la medida por parte de algunos alumnos que intentan evitar entregar sus dispositivos.

“Pero eso se va corrigiendo, los propios alumnos les hablan para que entreguen, nos informan a nosotros”, dijo.