Miss Universo defiende su continuo apoyo a Miss Jamaica, tras el anuncio de una demanda

Según el comunicado, la Organización está al tanto de los reportes de prensa relacionados con supuestas acciones legales vinculadas al incidente, pero al momento no ha sido formalmente emplazada y permanece abierta al diálogo.

Henry informó -en una entrevista con 'Good Morning America' la semana pasada- que presentó una demanda contra Miss Universo por la grave caída sufrida pese a, según ella, seguir todas las indicaciones que le habían dado.

La representante de Miss Jamaica -quien cayó aproximadamente un metro y medio por un hueco sin señalizar, donde había un equipo de iluminación- sufrió una hemorragia intracraneal y lesiones en la cara y la espalda, y tuvo que pasar por una prolongada fase de recuperación.

María José Unda, vicepresidenta de Asuntos Internacionales de Miss Universe Organization, explicó que la responsabilidad por la producción de la edición 74 en Tailandia -que incluía el recinto, el escenario y la seguridad en el lugar- recaía sobre los anfitriones y productores locales, Miss Grand International (MGI) y Miss Universe Thailand, bajo la dirección de Nawat Itsaragrisil.

No obstante, tras el accidente, Miss Universe Organization intervino de inmediato para asegurarse de que Miss Jamaica recibiera la atención y el apoyo que necesitaba, que incluyó médicos especializados y tratamiento.

La organización afirma haber cubierto los gastos hospitalarios, médicos y de rehabilitación en Tailandia, así como el alojamiento y demás gastos de su familia durante su hospitalización. Igualmente, coordinó y cubrió el regreso de Henry a Jamaica con escolta médica, indicó la nota.

La asistencia en mención fue documentada en una declaración conjunta emitida por Miss Universe Organization y la familia de Henry el 8 de diciembre de 2025, en la que se detalló el apoyo médico, financiero y logístico brindado tras el accidente.

"Desde el momento del accidente, nuestra prioridad fue la salud, recuperación y bienestar de Gabrielle. Aunque la responsabilidad operacional del evento recaía sobre los anfitriones y entidades de producción locales, Miss Universe Organization tomó las riendas del asunto para acompañarla a ella y su familia y asegurarse de que recibiera la atención y el apoyo que necesitaba", expresó Unda.

Esta demanda llega en plena guerra en el seno de la organización, cuya propiedad está dividida en partes iguales entre empresarios de México y Tailandia.

Miss Universo anunció recientemente que las representantes de seis países del Sudeste Asiático no podrán competir en la edición 75 del certamen, que se celebrará en Puerto Rico el próximo 24 de noviembre.