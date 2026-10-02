La tarta de chocolate del mexicano Rubén Alan Díaz, premiada en España como la mejor

Un jurado compuesto por Paco Torreblanca, Alain Chartier, Oriol Balaguer, Carlos Mampel, Raúl Bernal, Jacob Torreblanca, Kiko Moya, Rafael García Santos y Manuel Villanueva eligió la mejor tarta de chocolate, premiando al mexicano.
Además, el segundo premio, dotado con 2.000 euros, fue para Cristian Joel Jiménez, de Perú, y el tercero, dotado con 1.000 euros, a la chilena Nadia Castillo, fundadora de Dulvívoro.
En declaraciones a EFE tras recoger el premio, Rubén Alan Díaz explicó que la suya es una tarta con crujiente de chocolate, cremoso de vainilla con plátano, maracuyá y fruta de la pasión y una mousse de chocolate de México al 66 %.
El chef y pastelero eligió esta mezcla porque para él significa un conjunto de los ingredientes que son nativos y los que llegaron a México.
Han participado también en el certamen de este año Lucia Germelli, de Argentina; Juan Martín Grassano, de Uruguay; Jonathan Alezander Buitrago Arcila, de Colombia; Jean Carlos Padilla Vélez, de Ecuador; y Daniel Luque, Lucía Gisbert y Marianna Camps, de España.
El Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca, que ha celebrado en Alicante Gastronómica su tercera edición, busca la mejor tarta de chocolate del mundo.
En 2025 la ganadora fue la marroquí Chayma Boutkabout, de l'Atelier de Barcelona, con una creación de texturas equilibradas donde destacaba por la complicación de llevar un toque de whisky ahumado.