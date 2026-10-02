La tarta de chocolate del mexicano Rubén Alan Díaz, premiada en España como la mejor

La tarta de chocolate del mexicano Rubén Alan Díaz, premiada en España como la mejor

Elche (Alicante), 2 oct (EFE).- La tarta del chef chocolatero y especialista en pastelería Rubén Alan Díaz, del grupo Puratos México, fue elegida este viernes en España como la mejor tarta de chocolate del Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca, dotado con 3.000 euros.