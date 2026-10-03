El Foro Mundial de la Alimentación contará con dos iniciativas de jóvenes ecuatorianos

Carlos Peña, de 23 años y originario de la provincia costera de Manabí, y Nu Amaru Sáenz, de 25 años, del Chocó Andino de la provincia andina de Pichincha, presentarán iniciativas desarrolladas en sus territorios en el Foro Mundial de la Alimentación en Roma, Italia, entre el 12 y el 16 de octubre.

Mónica Tobar, oficial global de monitoreo, evaluación y aprendizaje del programa Futuros Urbanos, de Hivos, explicó a EFE que entre las iniciativas están una red juvenil creada en Manabí para participar en la gobernanza de los sistemas alimentarios y una tienda en el Chocó Andino que reúne a productores locales para vender alimentos agroecológicos y procesados de forma natural como la miel de abeja.

El Foro Mundial de la Alimentación, organizado por FAO, reúne cada año en Roma a jóvenes, organizaciones, empresas, especialistas y autoridades para debatir sobre cómo transformar los sistemas alimentarios y hacerlos más sostenibles, inclusivos y resilientes.

Este año, según explicó Tobar, una de las principales temáticas será la inversión en sistemas alimentarios y el papel de las plataformas multiactor, en las que participan gobiernos, empresas, organizaciones y jóvenes para impulsar políticas públicas en esta materia.

"Los sistemas alimentarios abarcan mucho más que la producción agrícola", señaló por su parte Diego Orellana, gerente global de Futuros Urbanos.

La delegación de Futuros Urbanos la integran diez jóvenes de Ecuador, Colombia, Indonesia, Zambia y Zimbawue.

Además de las sesiones del foro, los jóvenes se encontrarán con otras organizaciones internacionales para conocer experiencias que se puedan adaptar posteriormente a sus comunidades.

En Ecuador, Futuros Urbanos trabaja en Manabí y el Chocó Andino con organizaciones locales y desarrolla procesos de formación, organización comunitaria y participación en políticas alimentarias, especialmente con jóvenes y mujeres.

Desde 2024, el programa ha beneficiado a unos 1.500 jóvenes de entre 15 y 35 años en Ecuador y a 15.000 a escala global, según datos de Hivos.

La participación de Ecuador en este encuentro se produce también en un contexto en el que el análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) proyecta que 2,6 millones de personas pueden enfrentar condiciones de crisis o emergencia alimentaria en Ecuador entre agosto y noviembre de 2026.