La depresión no siempre se manifiesta con tristeza: estas señales pueden pasar inadvertidas

La depresión puede presentarse como desconexión, no como tristeza

La tristeza es un síntoma posible, pero no obligatorio ni constante. Los cuadros depresivos también pueden expresarse mediante anhedonia, el término clínico para la dificultad de sentir placer o motivación ante actividades que antes resultaban significativas.

No se trata simplemente de “estar desganado”. En la depresión pueden alterarse circuitos cerebrales vinculados con la recompensa, la atención y la regulación emocional.

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Por eso, una salida esperada, una conversación con amigos o un proyecto personal pueden sentirse indiferentes, demasiado demandantes o vacíos.

Entre las señales que suelen pasar inadvertidas están:

irritabilidad inusual o poca tolerancia a frustraciones menores;

fatiga que no mejora del todo con descanso;

dificultades para concentrarse, decidir o recordar;

cambios sostenidos en el sueño o el apetito;

dolores físicos sin una causa médica clara, como cefaleas o molestias digestivas;

aislamiento gradual, incluso sin sentirse explícitamente triste;

trabajar o mantenerse ocupado de forma constante para no registrar el malestar.

El “alto funcionamiento” no descarta el sufrimiento

Mantener la productividad no es una prueba de bienestar emocional. La idea de que una persona deprimida necesariamente deja de trabajar, de estudiar o de cuidar a otros contribuye a invisibilizar casos en los que el malestar queda cubierto por la exigencia.

En estos cuadros, la rutina puede operar como una estrategia de supervivencia: ordenar, resolver pendientes o sobrecargarse ofrece una sensación momentánea de control. Pero el costo puede aparecer después, en forma de agotamiento, insomnio, desconexión afectiva o culpa por no poder disfrutar de lo que, en teoría, “debería estar bien”.

La irritabilidad también merece atención. En lugar de llanto, algunas personas registran enojo frecuente, respuestas desmedidas o impaciencia con quienes tienen cerca. Puede ser una forma en que el sistema nervioso expresa saturación y malestar sostenido.

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Cuándo conviene consultar por síntomas depresivos

Un mal día, una semana difícil o el cansancio posterior a una etapa intensa no equivalen por sí solos a depresión. La señal de alerta es la persistencia: síntomas presentes la mayor parte de los días durante dos semanas o más, especialmente si interfieren con el descanso, el trabajo, los vínculos o el autocuidado.

Una evaluación con profesionales de salud mental permite distinguir entre depresión, ansiedad, duelo, estrés crónico, burnout u otras condiciones médicas que pueden producir síntomas similares.

El tratamiento puede incluir psicoterapia, cambios en los hábitos de sueño y actividad, acompañamiento social y, cuando corresponde, medicación indicada y monitoreada por un profesional.

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Si aparecen pensamientos de muerte, autolesión o la sensación de no poder seguir, es importante buscar ayuda urgente a través de emergencias, una línea de crisis o un servicio de salud local.