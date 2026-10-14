Mitos y verdades sobre las prótesis mamarias: lo que debés saber antes de tomar una decisión

Las prótesis mamarias no son dispositivos “para toda la vida”. Este es uno de los datos más importantes —y a menudo menos visibles en redes sociales— antes de una mamoplastia de aumento o una reconstrucción. Con el tiempo pueden requerir reemplazo o extracción por rotura, contractura capsular, cambios en la forma de la mama, dolor o una decisión personal.

La idea de que existen implantes completamente libres de riesgos también es un mito. Toda cirugía implica anestesia, sangrado, infección y cicatrices. En el caso de los implantes, una complicación frecuente es la contractura capsular: el tejido cicatricial que el cuerpo forma naturalmente alrededor de la prótesis se endurece y puede deformar la mama o causar molestias. No siempre ocurre, pero su posibilidad debe ser parte de la conversación prequirúrgica.

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¿Silicona o solución salina? No se trata solo del tacto

Los implantes de silicona suelen elegirse por una sensación más parecida al tejido mamario. Los de solución salina contienen agua estéril y, si se rompen, se desinflan de forma más evidente. En los de silicona, una rotura puede ser “silenciosa”: no siempre se nota a simple vista ni produce síntomas inmediatos.

Por eso, organismos como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) recomiendan controles por imágenes —ecografía o resonancia, según cada caso— a los cinco o seis años de la colocación de implantes de silicona y luego cada dos o tres años. El seguimiento indicado puede variar según el país, el tipo de prótesis y la historia clínica.

El miedo al cáncer: qué se sabe y qué hay que controlar

Los implantes mamarios no han demostrado causar cáncer de mama. Sin embargo, existe una asociación poco frecuente entre ciertos implantes, especialmente los de superficie texturizada, y el linfoma anaplásico de células grandes asociado a implantes mamarios (BIA-ALCL), un cáncer del sistema inmunitario que no es cáncer de mama.

La señal de alerta más habitual es una inflamación persistente o aumento de volumen de una mama años después de la cirugía, por acumulación de líquido alrededor del implante.

También pueden aparecer dolor, una masa o asimetría repentina. Estos síntomas requieren consulta médica; no implican automáticamente un diagnóstico grave.

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“Enfermedad por implantes”: síntomas reales, evidencia aún en estudio

Fatiga, dolor articular, niebla mental, ansiedad, erupciones o malestar general son síntomas que algunas pacientes atribuyen a sus implantes. A este conjunto se lo conoce popularmente como breast implant illness o enfermedad por implantes mamarios. No existe, hasta ahora, una prueba diagnóstica única ni una causa biológica confirmada que explique todos los casos.

Eso no significa desestimar lo que una persona siente. La medicina reconoce que los síntomas pueden ser reales y que algunas pacientes refieren mejorías luego de retirar los implantes. Pero también exige evaluar otras causas posibles —autoinmunes, hormonales, metabólicas o vinculadas al estrés— antes de atribuirlo todo a la prótesis.

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La decisión no debería nacer de una foto

La psicología de la imagen corporal muestra que la insatisfacción con el propio cuerpo puede amplificarse cuando la comparación es constante. Las redes sociales añaden un factor: filtros, poses, iluminación y cirugías presentadas como resultados simples y definitivos. Esa exposición puede hacer que una incomodidad puntual parezca una urgencia.

Una consulta responsable con un cirujano plástico certificado debería incluir expectativas realistas, alternativas no quirúrgicas, antecedentes personales y familiares, el tipo de implante, sus riesgos, costos de futuros controles y qué ocurriría si se decide retirarlo. También conviene preguntar por la marca, el registro del dispositivo y la experiencia del equipo médico.

La decisión más informada no es la que promete una imagen perfecta, sino la que considera el cuerpo, la salud y la vida cotidiana que habrá después de la cirugía.