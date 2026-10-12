Cáncer de mama y sexualidad: qué pasa con el deseo durante y después del tratamiento

El cáncer de mama y sus tratamientos pueden afectar el deseo, la excitación, la comodidad física y la relación con el propio cuerpo, pero estos cambios no son necesariamente permanentes ni inevitables.

¿Por qué baja el deseo sexual durante el tratamiento?

El deseo sexual depende de la interacción entre el cerebro, las hormonas, el estado físico y la seguridad emocional. Durante la quimioterapia, la radioterapia, una cirugía o los tratamientos dirigidos, el organismo prioriza la recuperación. Fatiga, náuseas, dolor, alteraciones del sueño y ansiedad reducen la disponibilidad física y mental para el erotismo.

También pueden intervenir los tratamientos hormonales, como el tamoxifeno o los inhibidores de la aromatasa. Al bloquear o reducir la acción de los estrógenos, pueden provocar síntomas similares a la menopausia: sofocos, sequedad vaginal, molestias en las relaciones y menor respuesta genital. No ocurre en todas las pacientes ni con la misma intensidad.

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La disminución del deseo, por tanto, no significa falta de amor, desinterés por una pareja ni un problema de voluntad. A veces, una persona quiere conservar la cercanía afectiva, pero no tiene energía o se anticipa al dolor.

La imagen corporal también influye, pero no explica todo

Una mastectomía, una reconstrucción, la caída del cabello o las cicatrices pueden modificar la manera en que alguien se reconoce frente al espejo o se siente observado. La literatura clínica muestra que la imagen corporal y la autoestima pueden afectar la intimidad, especialmente cuando la persona teme no resultar atractiva o evita que su pareja vea una zona intervenida.

Sin embargo, reducir el problema a la apariencia sería simplificarlo. Muchas mujeres mantienen o recuperan el deseo aun con cambios físicos importantes; otras lo ven afectado sobre todo por el miedo a una recaída, la depresión, la presión de “volver a ser como antes” o la dificultad para hablar de sexualidad en la consulta.

¿El deseo vuelve después del cáncer de mama?

Puede volver, pero a menudo no lo hace de forma inmediata ni idéntica a la etapa previa. Tras terminar la quimioterapia o la radioterapia, algunas molestias mejoran gradualmente. En cambio, los efectos de una menopausia inducida o de la terapia endocrina pueden persistir mientras dura el tratamiento.

La respuesta sexual también puede cambiar con el tiempo. Hay quienes descubren que necesitan más descanso, más comunicación, otro ritmo o formas de intimidad sin expectativas de rendimiento.

El deseo no siempre aparece de manera espontánea: en contextos de estrés o enfermedad, puede surgir después de sentirse segura, descansada y conectada, no antes.

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Sequedad, dolor y miedo: problemas tratables que no conviene normalizar

La sequedad vaginal y el dolor durante la penetración son frecuentes, sobre todo con terapias que reducen los estrógenos. Pero no deberían aceptarse como un precio inevitable del tratamiento. Hidratantes vaginales de uso regular y lubricantes pueden ayudar; la elección depende de los síntomas y las preferencias.

Los tratamientos locales con estrógenos requieren una conversación individualizada con oncología y ginecología, en particular en tumores hormonodependientes. Las guías médicas recomiendan valorar primero alternativas no hormonales y decidir según el riesgo, el tipo de cáncer, el tratamiento actual y la intensidad de los síntomas.

Si hay dolor persistente, ardor, sangrado, contracción involuntaria de los músculos pélvicos o temor que lleva a evitar toda intimidad, conviene consultar. La fisioterapia de suelo pélvico, la ginecología especializada y la terapia sexual pueden formar parte del abordaje.

Hablar con la pareja sin convertir la sexualidad en una obligación

Después de un diagnóstico, algunas parejas evitan el tema para no herir al otro; otras interpretan el silencio como rechazo. Nombrar lo que ocurre —cansancio, inseguridad, necesidad de afecto sin presión— puede proteger el vínculo.

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La intimidad no tiene por qué limitarse a las relaciones sexuales con penetración ni medirse por frecuencia. Recuperar gestos de cercanía, acordar límites y dejar espacio para que el cuerpo marque el ritmo puede disminuir la ansiedad. Cuando hay una pareja, el cáncer afecta a ambos, pero la persona tratada conserva el derecho a decidir sobre su cuerpo y sus tiempos.

Cuándo pedir ayuda profesional

Es recomendable plantear la sexualidad en la consulta oncológica si los cambios generan malestar, afectan la relación o persisten. También si aparecen síntomas de ansiedad o depresión, dolor sexual, problemas de lubricación o dudas sobre anticoncepción y fertilidad.

La salud sexual forma parte de la calidad de vida después del cáncer de mama. Preguntar no es secundario ni incómodo: permite distinguir efectos esperables, problemas tratables y necesidades que merecen atención clínica.