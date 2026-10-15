¿Te lavás bien las manos? Los errores cotidianos que reducen la eficacia de la higiene

Día Mundial del Lavado de Manos: por qué se celebra el 15 de octubre

Cada 15 de octubre se conmemora el Día Mundial del Lavado de Manos, una fecha impulsada en 2008 por la Global Handwashing Partnership para recordar el papel de esta práctica en la prevención de enfermedades infecciosas, especialmente las respiratorias y gastrointestinales.

La campaña no busca convertir el lavado de manos en un ritual de perfección ni alimentar la ansiedad por los gérmenes. Su foco es más concreto: el jabón, el agua y la fricción reducen la presencia de microorganismos que pueden trasladarse desde las manos a la boca, los ojos, los alimentos y las superficies de uso compartido.

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Sin embargo, entre saber que conviene lavarse las manos y hacerlo de manera efectiva hay una distancia. Esa brecha tiene menos que ver con la falta de información que con la prisa, el piloto automático y una percepción engañosa: si las manos se ven limpias, el cerebro suele dar por terminado el asunto.

El problema no suele ser el jabón: es la rutina automática

Lavarse las manos es una conducta tan frecuente que rara vez recibe atención consciente. Ocurre entre tareas: después de ir al baño, antes de cocinar, al volver de la calle, tras tocar dinero, mascotas, basura o una superficie pública. Precisamente por su carácter repetitivo, el gesto se automatiza.

La psicología del hábito explica que las acciones vinculadas a señales estables —por ejemplo, salir del baño o entrar a casa— demandan poca deliberación. Eso ahorra energía mental, pero también puede volver la conducta superficial: se activa la secuencia “abrir la canilla, usar jabón, enjuagar”, aunque falte tiempo de fricción o queden zonas sin limpiar.

La sensación de haber cumplido pesa más que la calidad de la acción. En términos conductuales, el agua, el aroma del jabón y las manos mojadas funcionan como señales sensoriales de limpieza. Pero una sensación de frescura no equivale necesariamente a una remoción eficaz de microorganismos.

¿Cuánto tiempo hay que lavarse las manos para que sea efectivo?

Los organismos sanitarios coinciden en que el lavado no debería ser instantáneo. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomiendan frotar las manos con jabón durante al menos 20 segundos antes de enjuagar. La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su técnica detallada para el lavado con agua y jabón, describe una secuencia de entre 40 y 60 segundos.

La diferencia entre ambas referencias no implica una contradicción: los 20 segundos apuntan al tiempo mínimo de frotado, mientras que la guía de la OMS contempla todo el procedimiento. En ambos casos, el punto central es el mismo: el jabón necesita fricción y tiempo.

El jabón no “mata” todos los microbios por sí solo. Su función es ayudar a desprender grasa, suciedad y microorganismos de la piel; el movimiento de frotar los moviliza y el agua los arrastra. Un lavado breve puede dejar sin trabajar sectores donde suele acumularse contaminación.

Los errores más frecuentes al lavarse las manos

Uno de los descuidos habituales es concentrarse solo en las palmas. Las palmas reciben casi toda la atención porque son visibles y porque allí se deposita el jabón al comienzo. Pero los pulgares, el dorso de las manos, los espacios entre los dedos, las puntas de los dedos y el contorno de las uñas suelen quedar relegados.

Las yemas son las zonas que más contacto tienen con pantallas, picaportes, envases, cubiertos y el propio rostro. Las uñas largas, el esmalte saltado o la suciedad acumulada debajo de las uñas pueden dificultar una limpieza completa, sobre todo en actividades de manipulación de alimentos o cuidado de otras personas.

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Otro error común es usar muy poca fricción.

También importa el momento. Lavarse las manos solo cuando están visiblemente sucias deja afuera buena parte de las situaciones relevantes. Muchos microorganismos no se detectan a simple vista. Por eso, las recomendaciones sanitarias señalan instancias concretas: antes de preparar o comer alimentos; después de usar el baño; luego de toser, estornudar o sonarse la nariz; tras manipular residuos; después de tocar animales; y al llegar a casa desde espacios compartidos.

El secado también forma parte del lavado

Las manos húmedas facilitan la transferencia de microorganismos a superficies y objetos. Por eso, secarlas bien no es un paso accesorio. Una toalla limpia, papel descartable o un secador de aire pueden cumplir esa función, siempre que no se vuelva a tocar una superficie contaminada inmediatamente después.

En baños públicos después de lavarse, hay que salir, y si la puerta tiene manija, usar una toalla de papel para abrirla —cuando está disponible— puede evitar el contacto directo con una superficie que muchas otras manos tocaron.

El celular merece una mención aparte. Es frecuente lavarse las manos y volver a tomar el teléfono en segundos. Como el dispositivo acompaña comidas, traslados, baños y jornadas de trabajo, puede transformarse en una superficie de contacto constante. Limpiarlo de acuerdo con las indicaciones de su fabricante complementa, pero no reemplaza, el lavado de manos.

¿Sirve el alcohol en gel si no hay agua y jabón?

Sí, con límites. Los desinfectantes para manos a base de alcohol, con una concentración de al menos 60% de alcohol, son una alternativa útil cuando no hay agua y jabón disponibles. Deben cubrir toda la superficie de las manos y frotarse hasta que se sequen.

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Pero el alcohol en gel no sustituye siempre al lavado tradicional. Cuando las manos están visiblemente sucias, grasosas o tienen restos de alimentos, el agua y el jabón son preferibles. Tampoco elimina todos los tipos de microorganismos con la misma eficacia.