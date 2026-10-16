España capacita a agentes de República Dominicana en prevención de accidentes de tráfico

La formación permitió al organismo dominicano fortalecer sus acciones de prevención de accidentes apoyado en técnicas avanzadas desarrolladas en la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil de España.

Con esta capacitación, afirmó la Digesett en un comunicado, podrá perfeccionar los procedimientos para realizar pruebas de alcoholemia, identificar oportunamente signos de consumo de alcohol y establecer controles preventivos en carreteras y zonas de mayor riesgo.

Los conocimientos adquiridos serán transmitidos a otros agentes en la Escuela de Seguridad de Tránsito, con el propósito de fortalecer las competencias del personal y ampliar la aplicación de estas técnicas en todo el país caribeño.

De esta forma se podrá mejorar la calidad de las intervenciones, garantizar el uso adecuado del alcoholímetro y desarrollar controles más eficientes en los que la detección oportuna, la orientación a los conductores y la aplicación responsable de la ley de tránsito permitirán reducir la accidentalidad.

Según datos de la Digesett, alrededor de 1.994 personas perdieron la vida en la República Dominicana en 2025 en hechos relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol.

Esto representó una reducción de un 33 % de las muertes en comparación con 2024, "pero sigue siendo motivo de preocupación para el país", destacó el organismo.