Estos son los efectos secundarios más comunes de los fármacos para bajar de peso

Los fármacos para bajar de peso pueden ser una herramienta indicada para algunas personas con obesidad o sobrepeso asociado a problemas de salud, pero no son inocuos ni reemplazan el seguimiento médico. Sus efectos secundarios varían según el principio activo, la dosis, la velocidad de ajuste y la historia clínica de cada paciente.

Los medicamentos más difundidos hoy —como semaglutida, liraglutida y tirzepatida— actúan sobre hormonas intestinales vinculadas al apetito y a la glucosa. Imitan, total o parcialmente, la acción de las incretinas, señales que llegan al cerebro después de comer y favorecen la saciedad. También retrasan el vaciamiento del estómago: por eso puede costar más comer cantidades habituales.

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Náuseas, vómitos y cambios intestinales: los efectos más frecuentes

Las náuseas son uno de los efectos adversos más comunes de los agonistas del receptor GLP-1 y medicamentos relacionados. Suelen aparecer al iniciar el tratamiento o al aumentar la dosis, y pueden acompañarse de vómitos, acidez, eructos, dolor abdominal, diarrea o constipación.

La explicación está en parte en el estómago, que procesa los alimentos más lentamente, y en parte en el sistema nervioso, que recibe señales más intensas de saciedad. Comer rápido, consumir porciones grandes o elegir comidas muy grasas puede agravar el malestar en algunas personas.

La reducción del hambre puede sentirse como alivio para quien vivía pendiente de la comida. Sin embargo, también puede generar desconcierto: las comidas organizan horarios, vínculos familiares y pausas laborales. Perder el deseo de comer no resuelve por sí solo la alimentación emocional, el estrés o el impulso de picar ante el cansancio.

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Fatiga, deshidratación y pérdida de masa muscular

Algunas personas refieren cansancio, dolor de cabeza, mareos o debilidad, sobre todo si la disminución del apetito lleva a comer y beber demasiado poco. Los vómitos y la diarrea pueden favorecer la deshidratación, que requiere atención especial en adultos mayores o en quienes tienen enfermedad renal.

La baja de peso rápida también puede incluir pérdida de masa muscular, no únicamente de grasa. Por eso, los equipos de salud suelen evaluar la calidad de la alimentación, el consumo suficiente de proteínas y la incorporación de ejercicio de fuerza adaptado a cada caso. No se trata de “compensar” con exigencia, sino de proteger funciones básicas como la movilidad y la autonomía.

Riesgos menos frecuentes que requieren consulta

Aunque son menos habituales, existen efectos que ameritan una evaluación médica pronta: dolor abdominal intenso y persistente —en especial si se irradia hacia la espalda—, vómitos que impiden hidratarse, signos de reacción alérgica o síntomas compatibles con problemas de vesícula, como dolor fuerte en la parte superior derecha del abdomen, fiebre o coloración amarilla en piel u ojos.

También pueden producirse hipoglucemias cuando estos fármacos se combinan con insulina o sulfonilureas para tratar diabetes. La indicación, la receta y el control de estos tratamientos deben quedar en manos de profesionales habilitados; comprar productos sin trazabilidad o usarlos con fines estéticos aumenta los riesgos.

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Otros medicamentos, como el orlistat, tienen un perfil diferente: al reducir la absorción de grasas, pueden causar materia fecal grasosa, urgencia para evacuar, gases y dolor abdominal. En todos los casos, ajustar o suspender un tratamiento sin consulta puede ser contraproducente.