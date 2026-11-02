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Estilo de vida
02 de noviembre de 2026 - 14:15

Comienza veda pesquera en ríos de Paraguay y aguas compartidas con Argentina y Brasil

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Asunción, 2 nov (EFE).- Una veda de pesca comercial y deportiva en aguas de los ríos en Paraguay y en los causes compartidos con Argentina y Brasil comenzó a regir desde este lunes en el país hasta diciembre y enero próximo, respectivamente, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

Por EFE
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La restricción en el territorio paraguayo y en las aguas compartidas con Argentina se mantendrá hasta el 21 de diciembre, declaró el director de Pesca y Acuicultura del Mades, Adán Leguizamón, a la radio local Universo.

Por su parte, en los cauces conjuntos con Brasil, la veda se extenderá hasta el 31 de enero de 2027.

La medida, agregó el funcionario, busca garantizar la reproducción de las especies.

La veda abarca los ríos Paraná, Paraguay, Pilcomayo, Apa y otros cuerpos de agua del país.

Según una resolución del Mades emitida el 22 de octubre pasado, se restringe la pesca deportiva y comercial, el uso de artes de pesca, así como el transporte y la comercialización de productos pesqueros.

La disposición exceptúa la pesca de subsistencia con anzuelo o caña, sin embarcaciones, indicó el Mades, que detalla que cada pescador puede extraer hasta 5 kilos de pescado, pero no podrá comercializarlos.

Los infractores se exponen al pago de multas o a ser denunciados ante la Fiscalía por un delito ambiental, advirtió el director de Pesca.

Las multas oscilan entre 351,3 millones de guaraníes (unos 59.449 dólares) y 2.341 millones de guaraníes (unos 396.198 dólares).

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