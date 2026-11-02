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Estilo de vida
02 de noviembre de 2026 - 14:40

Miles de hondureños acuden con flores a los cementerios para recordar a sus muertos

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Tegucigalpa, 2 nov (EFE).- Miles de hondureños visitan este lunes los cementerios públicos y privados con flores para recordar a sus familiares fallecidos, en una jornada que comenzó el domingo con el recuerdo a los niños difuntos.

Por EFE
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"Venimos a recordar a nuestros familiares que un día estuvieron con nosotros, pero ya partieron de este mundo. Aquí tengo a mi suegra, más allá adelante tengo a mi mamá, a mi nieta y a una tía", dijo a EFE Linda Vélez, quien desde hace once años llega a visitarlos a un cementerio público situado en Suyapa, una zona de Tegucigalpa.

Vélez comentó que su suegra hace más de 20, y pidió "a los que tienen abandonados a sus familiares muertos, que los recuerden aunque sea este día, que vengan a coronar, a ponerles una flor".

"Eso hace que sean especiales en nuestra mente y en nuestros corazones, es un recuerdo que nos queda para toda la vida", añadió Vélez.

Así también piensa Juana Ramos Pavón, quien dijo que llegó "a visitar" a sus padres enterrados en el cementerio de Suyapa. Su madre, Santos Catalina Pavón, falleció en 2015, mientras que su padre falleció en 1982.

"Le digo a las personas que tienen sus seres queridos aquí, que vengan a visitarlos, porque ellos ahí están y ellos nos están viendo desde el cielo", expresó Ramos.

Cada año, el 1 y 2 de noviembre también representan una oportunidad de ingreso económico para quienes se dedican a la venta de flores naturales y artificiales, ya sea en el sector informal, o en las floristerías, donde el costo económico es mayor.

Además de las flores, muchos de los comercios informales ofrecen globos, corazones inflables, mensajes religiosos impresos y otros objetos alusivos al Día de los Muertos.

La ocasión además representa una fuente de ingresos para jardineros, albañiles y pintores improvisados que son contratados en la entrada de los cementerios para limpiar, restaurar y pintar tumbas, servicios que también han aumentado de coste por la difícil situación económica que atraviesa Honduras.

En algunos cementerios públicos de Tegucigalpa abundan las tumbas cubiertas de maleza, que parecen olvidadas o cuyos familiares viven lejos de la capital.

En el abarrotado Cementerio General de Tegucigalpa, donde desde hace varios años ya no hay espacio para nuevas sepulturas, militares y policías se apostaron en las afueras desde el sábado para brindar seguridad a los visitantes, debido a que está situado en un barrio considerado peligroso.

En este cementerio, el más antiguo de la ciudad, descansan los restos de reconocidos personajes de la vida política, social y económica del país, algunos de ellos nacidos en el siglo XIX.

Para que los empleados públicos puedan ir a los cementerios en el día de los muertos, el Gobierno les concedió este lunes asueto a partir de las 12:00 hora local (18:00 GMT).

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