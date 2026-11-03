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Estilo de vida
03 de noviembre de 2026 - 11:55

La dominicana Giannina Azar diseñará el vestuario de las candidatas de Miss Universo 2026

Imagen sin descripción

Santo Domingo, 3 nov (EFE).- La dominicana Giannina Azar fue designada diseñadora oficial de la 75.ª edición de Miss Universo, que se celebrará el próximo 24 de noviembre en San Juan (Puerto Rico), donde tendrá a su cargo la creación de vestuarios exclusivos para las candidatas participantes.

Por EFE
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Azar, quien ha vestido a figuras internacionales como Jennifer López, Beyoncé y Thalía, diseñará piezas especiales para el certamen, que tendrán como elementos distintivos bordados, cristales y detalles artesanales.

"Queremos que las 149 candidatas brillen como verdaderos diamantes en una noche que quedará para la historia", afirmó la diseñadora en un comunicado.

La creadora dominicana contará con la dirección logística de Miami Talents, la asistencia de diseño de Yohanna Gursey, la colaboración de Marylin Alonso, de Ausome Foundation, y el respaldo de Rosa Fabric como proveedor de telas.

Las actividades oficiales del Miss Universo comenzarán el 8 de noviembre, cuando las candidatas se reunirán en Puerto Rico para participar en ensayos, actividades de integración y experiencias culturales y turísticas como parte de los preparativos del certamen.

La celebración incluirá tres eventos principales en el Coliseo de Puerto Rico: la competición de trajes típicos, el 21 de noviembre; la competición preliminar, el 22 de noviembre, y la gran final, el 24 de noviembre, cuando se coronará a Miss Universo 2026.

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