Restaurantes de España y Latinoamérica se juegan en Perú ser el nuevo número uno del mundo

La gala de 'The 50' -el nuevo nombre de este listado, antes conocidos como 'The 50 Best'-, se celebrará en el Teatro Municipal de Lima con la expectación de saber qué restaurante sucede en el primer puesto al peruano Maido, del chef Mitsuharu 'Micha' Tsumura, que lideró la lista en 2025 y que ahora pasará al salón de la fama de estos premios, llamado 'Best of the Best'.

En segundo lugar del año pasado se situó el español Asador Etxeberri, de Bittor Arginzoniz, un puesto que lo sitúa con posibilidades de llegar a la cima de la lista, aunque en 2024 ya ocupó esa segunda posición y el ganador el año pasado resultó Maido, que partía del quinto lugar.

En tercera posición del ránking de 2025 está el mexicano Quintonil, de Jorge Vallejo, seguido por el español Diverxo, de David Muñoz, y por el danés Alchemist, de Rasmus Munk, en el quinto puesto.

En ese listado, España y Perú fueron los países con mayor representación, gracias a los restaurantes españoles Asador Etxebarri (2); Diverxo (4); Elkano (24) y Enigma (34), y a los peruanos Maido (1), Kjolle (7), Mérito (26) y Mayta (39).

En la lista había un total de diez restaurantes de América Latina, pues junto a los cuatro peruanos hubo dos mexicanos: Quintonil (3) y Rosseta (46), el argentino Don Julio (10), el chileno Boragó (23), el brasileño Lasai (28) y el colombiano Celele (48).

Una muestra de la potencia de la gastronomía iberoamericana, que ha ocupado el número 1 de la lista en diez ocasiones. Los españoles El Bulli, de Ferrán Adriá, y El Celler de Can Roca, de los hermanos Roca, ocuparon ese puesto en cinco y dos ocasiones, respectivamente.

Mientras que en los tres últimos años el dominio ha sido absoluto, con restaurantes hispanos liderando el listado: el peruano Central, de Virgilio Martínez, en 2023; el español Disfrutar, de Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch, en 2024, y el año pasado Maido, especializado en comida nikkei, corriente gastronómica en la que se fusiona la tradición culinaria japonesa con la peruana conforme lo hicieron los migrantes nipones llegados a Perú, .

Además, la organización avanzó hace unos días la lista de los 51 a 100 mejores restaurantes de 2026 entre los que hay cinco mexicanos: Alcalde (55), Hunnik (79), Arca (87), Rosetta (96) y Fauna (99); tres españoles: la Cocina Hermanos Torres (69), Txispa (80) y Aponiente (100); dos brasileños: Nelita (54) y Evvai (68), y un peruano: Mil (95).

Mientras, el restaurante colombiano El Chato, de Álvaro Clavijo, ocupa actualmente el número uno de la lista de los 50 mejores restaurantes de América Latina de 2025, seguido en segundo lugar por Kjolle, de la premiada chef peruana Pía León.

El Chato ocupó el pasado año el puesto 54 en la lista general del 50 al 100, un ránking del que ha desaparecido este año, lo que apunta a que entrará en el de los 50 mejores.

En total, Perú, Argentina y México están empatados con ocho restaurantes cada uno en la lista de los 50 mejores de Latinoamérica. Le sigue Colombia con seis y Brasil con cinco.

La gala de este jueves tiene en Lima como antesala una serie de actividades previas que reunirán a 1.200 referentes de la gastronomía mundial, entre ellas los '50 Best Talks' y '50 Best Signature Sessions', una serie de charlas y colaboraciones culinarias con algunos de los chefs más prestigiosos.

Entre los invitados a las 50 Best Signature Sessions destacan los hermanos españoles Sergio y Javier Torres, del restaurante Cocina Hermanos Torres; el mexicano Santiago Lastra, fundador de KOL, en Londres, o los ecuatorianos Alejandro Chamorro y Pía Salazar, chefs y fundadores de Nuema.