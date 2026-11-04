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Estilo de vida
04 de noviembre de 2026 - 23:10

Chefs de todo el mundo se reúnen en Lima para conocer a los mejores 50 restaurantes

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Lima, 4 nov (EFE).- La gala de los 50 mejores restaurantes del mundo reúne en la noche de este jueves en Lima, la capital de Perú, a cocineros y expertos en gastronomía de todo el mundo para conocer el nuevo ránking, en la cita gastronómica más importante del año.

Por EFE
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"Los '50 Best' son más que un ránking, se trata de las ideas que compartimos, la inspiración, conexión y la comunidad y estar esta noche aquí en Lima juntos es un maravilloso recordatorio de esto, un país de ingredientes, creatividad, alrededor del mundo", dijo la directora de eventos de 50 Best, Rikki Tidball, al dar la bienvenida en el Teatro Municipal de Lima.

Por su parte, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, dio la bienvenida a los asistentes a Lima y un país con "tradiciones ancestrales" y animó a los visitantes a recordar los momentos vividos y guardar a Perú en sus corazones.

La gala contó con la presencia de cientos de cocineros, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, embajadores pero también expertos en gastronomía y creadores de contenido de distintos países.

Por primera vez en los 24 años de historia de estos premios, la gala se celebra en Sudamérica para conocer qué restaurante le arrebata el título a Maido, del chef Mitsuharu 'Micha' Tsumura, que lideró la lista en 2025 y que ahora pasará al salón de la fama de estos premios, llamado 'Best of the Best'.

Tras Maido, en segundo lugar del año pasado se situó el español Asador Etxeberri, de Bittor Arginzoniz, un puesto que lo sitúa con posibilidades de llegar a la cima de la lista, aunque en 2024 ya ocupó esa segunda posición y el ganador el año pasado resultó Maido, que partía del quinto lugar.

En tercera posición del ránking de 2025 está el mexicano Quintonil, de Jorge Vallejo, seguido por el español Diverxo, de David Muñoz, y por el danés Alchemist, de Rasmus Munk, en el quinto puesto.

La gala de este jueves tiene en Lima como antesala una serie de actividades previas que reunirán a 1.200 referentes de la gastronomía mundial, entre ellas los '50 Best Talks' y '50 Best Signature Sessions', una serie de charlas y colaboraciones culinarias con algunos de los chefs más prestigiosos.

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