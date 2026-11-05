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Estilo de vida
05 de noviembre de 2026 - 01:35

Bittor Arginzoniz: "Trabajar en la cocina pensando en listas o estrellas es un error"

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Lima, 4 nov (EFE).- El cocinero español Bittor Arginzoniz, chef y propietario del Asador Etxebarri, que este miércoles se coronó como el mejor restaurante del mundo en la prestigiosa lista 'The 50', aseguró que trabajar en la cocina pensando en estrellas o posiciones en listas es "un error", pues se debe pensar en el cliente.

Por EFE
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Tras dos años seguidos quedando segundo en la clasificación, el restaurante ubicado en el pueblo de Axpe, en el País Vasco (España), consiguió ser primero en la gala celebrada la noche de este miércoles en Lima, capital de Perú.

"Siempre he dicho que nunca he trabajado pensando en estar en ninguna lista, yo solo trabajo pensando que el cliente que se acerca a Etxebarri salga contento. Trabajar en la cocina pensando conseguir una posición en una lista o estrella es un error, hay que trabajar pensando en el cliente", dijo Arginzoniz en una rueda de prensa posterior a la gala.

En ese sentido, indicó que siempre "ha huido" de las agencias de comunicación y redes sociales para promocionar su restaurante, porque lo que siempre le ha interesado "está dentro de la cocina" y conseguir que todo aquel que llegue al asador "sea feliz y disfrute de la experiencia".

Arginzoniz expresó su sorpresa y agradecimiento por el reconocimiento, y aseguró que estar clasificado en los últimos años en 'The 50' le ha ayudado a que mucha gente de todo el mundo visite el restaurante, que se encuentra en un pequeño pueblo vasco.

Sostuvo que es partidario de equipos pequeños en la cocina para que pueda controlar mejor el trabajo y todo lo que rodea a su restaurante, especializado en el dominio de las brasas y en potenciar "una materia prima excelente".

Precisamente, cuando aceptó el galardón, frente al auditorio del Teatro Municipal de Lima, señaló que el fuego es la técnica más ancestral.

Afirmó que "desgraciadamente" no hay nadie en su equipo que vaya a continuar su trabajo al frente de las brasas y dijo que "todos proyectos tiene un comienzo y tienen un final".

Sobre la famosa dificultad de conseguir reservas en el Asador Etxebarri, opinó que en el corto plazo será aun más difícil por el reconocimiento alcanzado este miércoles, pero aseguró que no va a cambiar el método de trabajo de restaurante porque quiere controlar el trabajo, no que el trabajo le controle.

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