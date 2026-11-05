El Asador Etxebarri lleva por novena vez a España a liderar los 50 mejores restaurantes

La parrilla que regenta Bittor Arginzoniz en la localidad rural de Axpe, del valle de Atxondo, en la provincia de Vizcaya, llevaba años detrás del número uno de la prestigiosa lista, tras haber permanecido durante la última década entre los diez primeros y haber sido segundo en 2024 y 2025.

El Asador Etxebarri entró en esta lista en el puesto 44 en 2013, pasó al 34 en 2014 y saltó al 13 en 2015, mientras que en 2016 entró dentro de los diez primeros la décima posición.

Desde entonces no había salido de ese olimpo al ser sexto en 2017, décimo nuevamente en 2018, tercero en 2019 y 2021, sexto en 2022, cuarto en 2023 y segundo en 2024 y 2025.

En 2024 fue el restaurante barcelonés Disfrutar el que se quedó con el primer lugar y en 2025 lo hizo el peruano Maido, del chef Mitsuharu 'Micha' Tsumura.

Este año, los restaurantes asiáticos irrumpieron con fuerza en la lista desvelada en Lima, con el tailandés Gaggan que escaló hasta la segunda posición, pero la parrilla de Arginzoniz logró el cetro que le hará pasar a la historia de estos premios, pues desde 2019 los primeros de la lista quedan fuera de concurso para las siguientes ediciones.

Asador Etxebarri, enclavado en el entorno rural de Euskadi, dentro del valle de Atxondo, adquiere la categoría que consiguieron previamente elBulli, de Ferran Adriá; El Celler de Can Roca, de los hermanos Joan, Josep y Jordi Roca; y Disfrutar, de los chefs Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas.

El emblemático restaurante de Adriá encabezó la lista en cinco ocasiones (2002 y 2006-2009), mientras que el rincón de los Roca lo hizo dos veces (2013 y 2015), ambos cuando todavía los restaurantes podían repetir de manera indefinida en el primer lugar.

Disfrutar lo hizo en 2024, y pasó al salón de la fama de los 'Best of the Best', donde desde el año próximo también estará el Asador Etxebarri, que por primera vez ya no formará parte de la lista.

Así, España es el país con más restaurantes el número uno de la lista de los 50 mejores, seguida con seis por Dinamarca, gracias a los cinco de Noma y uno de Geranium.

En el ránking de los 50 mejores de 2026 repiten otros tres restaurantes españoles, aunque en posiciones diferentes.

DiverXO, del chef madrileño Dabiz Muñoz, cayó del cuarto al noveno lugar, por lo que salió del 'top 5' en el que llevaba durante cuatro años seguidos, en los que había sido tres veces cuarto (2022, 2023 y 2025) y una vez tercero (2024).

El restaurante barcelonés Enigma, del chef Albert Adriá, pasó del puesto 33 al 29, mientras que el restaurante vasco Elkano, que regenta el chef Aitor Agerri en Getaria (Guipuzcoa), cayó de la posición 24 a la 33.