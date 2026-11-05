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Estilo de vida
05 de noviembre de 2026 - 01:15

El mexicano Quintonil encabeza los 11 restaurantes de Latinoamérica en lista de 50 mejores

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Lima, 4 nov (EFE).- El mexicano Quintonil, del chef Jorge Vallejo, volvió a situarse este miércoles como el restaurante latinoamericano mejor ubicado entre los 50 mejores del mundo de 2026, al ocupar la cuarta posición en la lista que se reveló este miércoles en una ceremonia celebrada en Lima, que incluyó la presencia de 11 restaurantes de la región.

Por EFE
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Quintonil, que descendió un puesto en el ránking al bajar del tercero al cuarto lugar, lideró el grupo de restaurantes latinoamericanos incluidos entre los 50 primeros, seguido en la séptima posición por el peruano Kjolle, de Pía León.

Del puesto 26 al 13 pasó el también peruano Mérito, del chef venezolano Juan Luis Martínez.

El brasileño Tuju, de Iván Ralston, protagonizó la entrada más fuerte en la lista al irrumpir en el puesto 16.

El lugar 22 correspondió para el chileno Boragó, de Rodolfo Guzmán; y el 25 por el brasileño Lasai, de Rafa Costa e Silva y su esposa, Malena Cardiel.

El colombiano Celele, de Jaime David Rodríguez Camacho, también se estrenó en la lista con el puesto 31; al igual que el ecuatoriano Nuema, de Alejandro Chamorro y Pía Salazar, que ingresaron en el 37 tras haber entrado el año pasado en el 'top 10' de los 50 mejores restaurantes de América Latina.

El argentino Don Julio, de Pablo Rivero, descendió al puesto 44 tras haber sido el número 10 de 2025; mientras que el peruano Mayta, de Jaime Pesaque, también bajó del 39 al 45.

El colombiano El Chato, de Álvaro Clavijo, entró en la lista al puesto 46, tras haber sido el año pasado el primero en la lista de los 50 mejores restaurantes de América Latina.

La lista de los 50 mejores restaurantes del mundo de 2026, el ránking más prestigioso de restaurantes de alta cocina, se reveló durante una ceremonia en Lima, considerada la capital gastronómica de América Latina, que albergó esta gala por primera vez en Suramérica.

El Asador Etxebarri, ubicado en el País Vasco (España), se coronó este miércoles como el mejor del mundo de 2026 al ocupar el primer lugar de la nueva lista de los 50 mejores restaurantes del mundo, seguido por el tailandés Gaggan en segunda posición y el danés Alchimist, en tercer puesto.

La gala se celebró en el Teatro Municipal de Lima con la expectación de saber qué restaurante sucedía en el primer puesto al peruano Maido, del chef Mitsuharu 'Micha' Tsumura, que lideró la lista en 2025 y que ahora pasó al salón de la fama de estos premios, llamado 'Best of the Best'.

La organización avanzó hace unos días la lista de los 51 a 100 mejores restaurantes de 2026 entre los que hay cinco mexicanos: Alcalde (55), Hunnik (79), Arca (87), Rosetta (96) y Fauna (99); dos brasileños: Nelita (54) y Evai (68); y un peruano: Mil (95).

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