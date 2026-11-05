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Estilo de vida
05 de noviembre de 2026 - 00:15

Ferran Adria gana el premio Icon, en la gala de los mejores 50 restaurantes de 2026

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Lima, 4 nov (EFE).- El chef español Ferran Adriá ganó este miércoles el premio 'Icon', un galardón especial de los premios 'The World's 50 Best' que reconoce a una figura del sector de la restauración que ha realizado una contribución excepcional a nivel internacional y que utiliza su plataforma para generar un cambio positivo y sensibilizar sobre causas importantes.

Por EFE
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Tras recibir el premio, Adriá señaló, en un mensaje grabado en video, que estaba "muy contento, pero triste", por no poder haber llegado a la ceremonia de los 50 mejores restaurantes de 2026, que se celebró en Lima.

"Tenemos mucho cariño al equipo de 50 Best porque ha formado parte de nuestra carrera. Espero acompañarle el próximo año", dijo en su breve mensaje.

El restaurante elBulli, de Adriá, fue número uno de la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo en cinco ocasiones (2002 y 2006-2009).

La lista de los 50 mejores restaurantes del mundo de 2026 se reveló este miércoles en una gala que tuvo lugar en Lima, que acogió por primera vez en Sudamérica la velada de la prestigiosa clasificación, que reconoce a los mejores establecimiento de todo el mundo.

La gala se celebró en el Teatro Municipal de Lima con la expectación de saber qué restaurante sucedía en el primer puesto al peruano Maido, del chef Mitsuharu 'Micha' Tsumura, lo que finalmente hizo el español Asador Etxebarri.

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