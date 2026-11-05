Joan Roca dice que triunfo de Etxebarri "vuelve a poner foco de la gastronomía en España"

Roca, que junto a sus hermanos Josep y Jordi lideró la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo en 2013 y 2015, se mostró "muy feliz" de que Bittor Arginzoniz haya alcanzado este hito, lo que calificó como un reconocimiento "muy merecido y muy necesario".

“Hay que seguir con la pasión y el compromiso de hacer las cosas bien. Ese compromiso con la excelencia, que es lo que da este tipo de reconocimientos. Esfuerzo, paciencia, perseverancia, trabajo, y ese compromiso con la creatividad y eso, hacer las cosas muy bien, cada día un poquito mejor, incluso en la repetición. Mejorar”, agregó el chef catalán.

"Es muy importante que también esa atmósfera de compañerismo, de comunidad, que formamos los chef de muchos países distintos de todo el mundo que venimos aquí a celebrar la gastronomía", comentó el chef.

"Ahora ya cuatro restaurantes (españoles) que han sido número uno. Es el único país en el mundo que tiene cuatro restaurantes con el número uno", recordó Roca.

Asimismo, resaltó "el nivel gastronómico y del sector primario, con los productos maravillosos que tenemos y del talento que hay en las cocinas". "Obviamente esto es gracias a una cultura gastronómica ancestral que hemos heredado y que estamos proyectando”, apuntó.