La lista completa de los 50 mejores restaurantes del mundo de 2026

Este es el listado completo de los votados como mejores restaurantes del mundo en 2026, que se dio a conocer en una gala en Lima, la capital de Perú.
1.- Asador Etxebarri (Atxondo, Bizkaia, España). También ganó el premio al mejor restaurante de Europa.
2.- Gaggan (Bangkok, Tailandia). Mejor restaurante de Asia.
4.- Quintonil (Ciudad de México, México). Mejor restaurante de Latinoamérica.
11.- Atomix (Nueva York, EE.UU.). Su chef Junghyun Park ganó el premio al mejor chef.
16.- Tuju (Sao Paulo, Brasil). La entrada más fuerte en la lista.
22.- Boragó (Santiago de Chile, Chile).
24.- Al Gatto Verde (Modena, Italia). Su chef Jessica Rosval ganó el premio a la mejor chef mujer.
28.- Trèsind Studio (Dubái, Emiratos Árabes Unidos).
31.- Celele (Cartagena de Indias, Colombia).
34.- Le Coquillage (Saint-Méloir-des-Ondes, Francia).
35.- Le Colombe (Ciudad del Cabo, Sudáfrica). Mejor restaurante de África.
38.- Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Brunico, Italia).
39.- Schloss Schauenstein (Fürstenau, Suiza).
47.- Le Luis XV - Alain Ducasse (Montecarlo, Mónaco).
50.- Saint Peter (Sídney, Australia). Mejor restaurante de Oceanía.