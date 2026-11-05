La lista completa de los 50 mejores restaurantes del mundo de 2026

Este es el listado completo de los votados como mejores restaurantes del mundo en 2026, que se dio a conocer en una gala en Lima, la capital de Perú.

1.- Asador Etxebarri (Atxondo, Bizkaia, España). También ganó el premio al mejor restaurante de Europa.

2.- Gaggan (Bangkok, Tailandia). Mejor restaurante de Asia.

4.- Quintonil (Ciudad de México, México). Mejor restaurante de Latinoamérica.

11.- Atomix (Nueva York, EE.UU.). Su chef Junghyun Park ganó el premio al mejor chef.

16.- Tuju (Sao Paulo, Brasil). La entrada más fuerte en la lista.

22.- Boragó (Santiago de Chile, Chile).

24.- Al Gatto Verde (Modena, Italia). Su chef Jessica Rosval ganó el premio a la mejor chef mujer.

28.- Trèsind Studio (Dubái, Emiratos Árabes Unidos).

31.- Celele (Cartagena de Indias, Colombia).

34.- Le Coquillage (Saint-Méloir-des-Ondes, Francia).

35.- Le Colombe (Ciudad del Cabo, Sudáfrica). Mejor restaurante de África.

38.- Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Brunico, Italia).

39.- Schloss Schauenstein (Fürstenau, Suiza).

47.- Le Luis XV - Alain Ducasse (Montecarlo, Mónaco).

50.- Saint Peter (Sídney, Australia). Mejor restaurante de Oceanía.