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Estilo de vida
05 de noviembre de 2026 - 01:45

La peruana Pía León considera "espectacular" el séptimo lugar de Kjolle en los '50 Best'

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Lima, 4 nov (EFE).- El restaurante Kjolle, de la chef peruana Pía León, subió este miércoles hasta el séptimo lugar de la gala de los 50 mejores restaurantes del mundo, un resultado que la cocinera calificó como “espectacular", aunque advirtió que eso no le mueve del “propósito o el camino que tienen”.

Por EFE
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"(Hay que) seguir trabajando, seguir concentrados. Ha sido un trabajo constante, duro, honesto y con mucho sentido", afirmó León en declaraciones a EFE después de la gala celebrada en Lima, la ciudad donde se encuentra Kjolle.

“Ha habido lugares nuevos, gente que ha vuelto a entrar... entonces es bonito porque es una lista que es bien dinámica. Siempre hay sorpresas”, opinó sobre la nueva lista de los 50 mejores restaurantes de 2026, que tiene en primer lugar al español Asador Etxebarri.

León reconoció que esta gala ha sido más personal para ella por celebrarse en su ciudad, lo que la hace "mucho más especial".

Kjolle es el segundo restaurante de Latinoamérica mejor situado en la lista, por detrás del mexicano Quintonil, y mantiene su acenso que puede llevarle eventualmente el 'top 5'.

A ello se suma el premio a Mejor Chef femenina del Mundo en 2021 otorgado por la misma organización y en 2018 también se hizo con el título de mejor chef femenina de América Latina.

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