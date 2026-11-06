La lotería española de Navidad se fija en el valor de compartir con la donación de órganos

La lotería española de Navidad, una de las más conocidas del mundo, se remonta a 1812. Este año repartirá un total de 2.870 millones de euros en premios, 98 millones más que en 2025, en un sorteo que tendrá lugar, como es tradicional, el próximo 22 de diciembre.

La campaña de promoción comienza desde este viernes, a través de un anuncio publicitario que cuenta la historia de Edu, un joven que recibe un trasplante para poder seguir viviendo, lo que sirve para transmitir el mensaje central de la campaña publicitaria: "Compartir nos da la vida".

Son valores como la generosidad, la solidaridad y la esperanza, especialmente en tiempos difíciles, explicó el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, durante la presentación del anuncio.

La historia comienza cuando una mujer compra un décimo (participación) de lotería y la vendedora le pregunta por su pareja Edu, que está esperando un trasplante. Al regresar a casa, él le anuncia que acaban de llamar del hospital: "Tienen uno", le dice (un órgano compatible). "Vas a estar bien, cariño", le responde ella mientras lo abraza.

Tras la operación, Edu regresa con una larga cicatriz en el pecho, pero también con una nueva manera de disfrutar de la vida. Prueba comidas que antes rechazaba, saca a bailar a su pareja en una plaza y tiene ocurrencias que la llevan a ella a preguntarle entre risas: "Pero ¿tú quién eres?".

Un día, Edu decide comprar un décimo porque siente una "corazonada", y acaba compartiéndolo con una mujer desconocida cuyo hermano, ya fallecido, jugaba el mismo número.

Según los creadores del anuncio, este año querían ahondar en la importancia de compartir con la convicción de que son más las cosas que unen a los españolas que las que los separan, esa capacidad para ayudar a los demás.

Y han querido llevar el concepto a su máxima expresión: la donación de órganos, un gesto capaz de dar una nueva vida a otras personas.

El presidente de Loterías informó, además, de que este año se renovará por completo el juego de bolas de este sorteo extraordinario de Navidad.

El premio principal, el gordo, estará dotado con 400.000 euros por décimo; el segundo premio, con 125.000, y el tercero, con 50.000.

Los décimos, a un precio de 20 euros, van ilustrados este año con la reproducción de una obra del Museo del Prado, 'La Natividad en el templo', tabla central de un tríptico del pintor anónimo de los Países Bajos del Sur conocido como el Maestro de las Medias Figuras, donde aparecen el Niño Jesús, la Virgen y san José.