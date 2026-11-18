El anuncio fue transmitido en vivo en un evento en la capital Concepción, ubicada a 500 kilómetros al sur de Santiago, donde las autoridades del deporte chileno y deportistas se reunieron para recibir la designación como anfitriones de la decimocuarta edición del certamen.

"Quiero felicitarlos por la presentación, fue muy buena en todos los aspectos y ha sido respaldada por la comisión de evaluación que ha tenido una opinión favorable. Hemos tenido un debate en el Comité Ejecutivo de Odesur y hemos tomado la decisión de asignar la sede de los próximos Juegos Suramericanos a Biobío", señaló Mario Moccia, presidente de Odesur.

Los próximos Juegos Sudamericanos, cuya fecha aún está por definirse, serán los terceros que se realizarán en Chile, tras haber albergado en Santiago las ediciones de 1986 y 2014.

"Estamos muy contentos de que ustedes sean los próximos juegos. Los vamos a poner a trabajar de forma inmediata", añadió Moccia.

El certamen reúne a las delegaciones de 15 países, conformadas por las diez naciones sudamericanas a las que se suman Aruba, Curazao, Guyana, Panamá, Surinam que competirán en 36 disciplinas.

En la pasada edición en Argentina participaron más de 4.000 atletas y Chile finalizó en el cuarto lugar del medallero con 49 oros y una cosecha general de 175 preseas, mientras que el podio fue para Brasil, Argentina y Colombia, respectivamente.

La postulación liderada por el gobernador de la región, Sergio Giacaman, contempla un proyecto de inversión de entre 70 y 100 millones de dólares, según confirmó la autoridad.

El estadio multipropósito Ester Roa y la Laguna Grande de San Pedro de la Paz, que ya fue utilizada en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 para los deportes acuáticos, asoman como escenarios claves.