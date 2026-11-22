Dommaraju, actual campeón del mundo, defenderá su corona frente a Sindarov, que llega a la competición en un momento de gran progresión y después de imponerse en abril en el Torneo de Candidatos, la competición que determina quién disputa el título mundial.

El enfrentamiento simboliza el ascenso de una nueva generación de ajedrecistas asiáticos y el creciente protagonismo de India y Uzbekistán, dos países que han impulsado el desarrollo de este deporte y que aspiran a consolidar su posición entre las grandes potencias mundiales.

Gukesh se convirtió en 2024, con 18 años, en el campeón mundial absoluto más joven de la historia del ajedrez clásico, al derrotar al chino Ding Liren en Singapur, un triunfo que prolongó el legado de su compatriota Viswanathan Anand, primer indio que conquistó la corona mundial y quien ayudó a popularizar este deporte en el país.

El joven campeón, que obtuvo el título de gran maestro a los 12 años, ganó también medallas de oro individuales en las Olimpiadas de Ajedrez de 2022 y 2024.

Su primera defensa del título llega, sin embargo, en un momento complicado, pues sus resultados recientes han estado por debajo de las expectativas, lo que le ha hecho bajar hasta el puesto 26 de la clasificación mundial.

"Sindarov ha sido muy constante y muy bueno. Sin duda uno de los mejores jugadores que está en la cima de su juego, así que va a ser una verdadera prueba, pero me he preparado lo mejor que he podido y estoy muy entusiasmado por este partido, por ponerme a prueba contra un jugador tan fuerte", dijo este domingo Gukesh en una rueda de prensa.

Sindarov (apenas algunos meses mayor que Gukesh) es otro prodigio del ajedrez, que también alcanzó el título de gran maestro a los 12 años y se ha convertido en uno de los principales exponentes de la nueva generación de jugadores de Uzbekistán, un país donde el ajedrez cuenta con un fuerte respaldo institucional y gubernamental.

El uzbeko, que en abril ganó el Torneo de Candidatos en Chipre y se convirtió en el primer jugador de su país en clasificarse para un campeonato mundial clásico, ocupa actualmente el cuarto puesto de la clasificación internacional.

En la rueda de prensa, previa a una ceremonia formal en la sede de Naciones Unidas en Ginebra y que marcó el inicio de este campeonato, Sindarov declaró que está "muy contento de luchar por esta corona" y que intentará "disfrutar" de las partidas a pesar de que sabe de antemano que serán "muy duras".

"Es mi primera vez (compitiendo por el título mundial), así que veremos, aunque en cualquier caso muchos ajedrecistas juegan toda su vida y nunca tienen la suerte de llegar a este juego", reflexionó.

El duelo por el título mundial se disputará del 24 de noviembre al 12 de diciembre, con un máximo de 14 partidas clásicas y un premio total de 2,5 millones de dólares. Si ninguno de los dos alcanza los 7,5 puntos al término de las partidas previstas, el título se decidirá mediante desempates a ritmo rápido.