Las vocalistas boricuas unirán su talento en una presentación musical, bajo la dirección del maestro Cuco Peña, para celebrar "la fuerza de las mujeres y la importancia de abrazar quiénes son y de dónde vienen", según anunció -en un comunicado- la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

La producción presentará una canción creada para esta ocasión, cuya letra recorre las distintas historias, aspiraciones y experiencias de mujeres alrededor del mundo.

A través de una propuesta musical dinámica y festiva, el espectáculo destacará la riqueza cultural de Puerto Rico y su capacidad para proyectar el talento artístico de alcance internacional.

La India es una veterana salsera y una las voces más imponentes de Puerto Rico, mientras que Didi Romero representa a una nueva generación de artistas y ha logrado destacarse en los escenarios de Broadway.

Por su parte, Denise Quiñones, Miss Universo 2001, ha construido una sólida trayectoria en la actuación, la música y el entretenimiento.

La participación de Quiñones coincidirá con el aniversario 25 de su histórica coronación, ocurrida precisamente en Puerto Rico, ante un público que celebró con emoción aquella victoria en el afamado reinado de belleza.