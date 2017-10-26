La importancia de usar after shave

Por eso, los dermatólogos suelen recomendar un after shave. Este tipo de productos calman la piel con sustancias activas como la manzanilla y ayudan a recuperar la capa lipídica. Si no se aplica ningún producto, la piel se enrojece y se tensa.

Los hombres con piel muy sensible que tiende a enrojecer deberían usar un after shave en forma de bálsamo más que uno con alcohol. Sin embargo, no hay que confundirse: estos productos ayudan a calmar y cicatrizar la piel, pero no son productos de belleza.

Si quiere cuidar bien la piel y lograr que se vea joven, debe aplicar además cremas hidratantes o nutritivas. El after shave no reemplaza a las cremas para el cuidado de la piel.