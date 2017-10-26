Estilo de vida

La importancia de usar after shave

La piel de la cara se ve exigida cuando se rasura, ya que pierde su capa lipídica protectora.

Por DPA
Por eso, los dermatólogos suelen recomendar un after shave. Este tipo de productos calman la piel con sustancias activas como la manzanilla y ayudan a recuperar la capa lipídica. Si no se aplica ningún producto, la piel se enrojece y se tensa.

Los hombres con piel muy sensible que tiende a enrojecer deberían usar un after shave en forma de bálsamo más que uno con alcohol. Sin embargo, no hay que confundirse: estos productos ayudan a calmar y cicatrizar la piel, pero no son productos de belleza.

Si quiere cuidar bien la piel y lograr que se vea joven, debe aplicar además cremas hidratantes o nutritivas. El after shave no reemplaza a las cremas para el cuidado de la piel.