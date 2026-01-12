Juez de Caaguazú rechazó pericia de celulares incautados a RGD y su hijo

Por Auto Interlocutorio N° 678 el juez de Garantías del Cuarto Turno de Coronel Oviedo, Rodney Gustavo Ovelar Benítez, rechazó la solicitud de extracción de datos de los diez celulares incautados a Ramón Mario González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, quienes cumplen sus penas a 15 y 5 años de cárcel, en ese orden, por denuncia falsa, usura grave y lavado del dinero fruto de la usura.

La resolución es de fecha 30 de octubre de 2025, pero las víctimas de usura del clan González Daher pudieron conocer recién este mes, a través de averiguaciones que realizaron en el Ministerio Público y el juzgado penal de Garantías a cargo de la causa N° 1140/2025 caratulada “Ramón González Daher y otros s/ a determinar”, que está a cargo de la fiscal de Coronel Oviedo Noelia Montanía de Narvaja.

Para rechazar el pedido de pericia a los diez aparatos telefónicos, el juez Gustavo Ovelar argumentó que los mismos fueron encontrados en poder de RGD y su hijo en el marco de un procedimiento administrativo de control de celdas, por parte del personal penitenciario de la cárcel de Coronel Oviedo; y no fueron incautados en prosecución de una investigación de un hecho punible.

La agente del Ministerio Público resolvió no apelar el A.I N° 678, en atención a que en su unidad fiscal no tiene denuncia alguna de la presunta comisión de hechos punibles por parte de los que estaban en poder de los 10 aparatos celulares, es decir, Ramón González Daher y Fernando González K.

Celulares de RGD y su hijo en poder del MP

Tras el rechazo judicial para la extracción de datos, la fiscala Noelia Montanía envió al Laboratorio Forense del Ministerio Público los 10 aparatos celulares, cinco de ellos incautados de la celda del usurero luqueño y los demás de la celda de su hijo, en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, durante un cateo llevado a cabo el martes 29 de enero de 2025.

Además de los celulares, los intervinientes incautaron cargadores y varias botellas de bebidas alcohólicas que tenía en su celda el usurero condenado a 15 años de pena privativa de libertad.

Cuando los funcionarios penitenciarios irrumpieron en la celda para el cateo Ramón González Daher los recriminó y exclamó: “¡Están violando mis derechos!”, según lo que había relatado a ABC Cardinal el entonces viceministro de Política Criminal, Víctor Benítez.

Luego del procedimiento y la incautación de dichos elementos, RGD y su hijo fueron trasladados desde la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo hasta la Unidad Penitenciaria Industrial La Esperanza, ubicada en la parte posterior de la cárcel de Tacumbú, donde actualmente ambos cumplen sus sentencias de prisión.

Fallo no se envió a Estadísticas

El Auto Interlocutorio N° 678 de fecha 30 de octubre de 2025 firmado por el juez Gustavo Ovelar, por el cual resolvió no hacer lugar al pedido para la extracción de datos contenidos en los celulares de RDG y su hijo Fernando González K., no se envió a Estadísticas del Poder Judicial, por lo que tampoco se encuentra entre las resoluciones publicadas en la web.

Denuncia de víctimas de usura

En diversas ocasiones las víctimas de usura de Ramón Mario González Daher han denunciado que el usurero luqueño y exdirigente de la Asociación Paraguaya de Fútbol continúa operando desde la cárcel, apretando a sus “clientes” de los créditos con intereses excesivos.

En consecuencia, piden que el Ministerio Público y el Poder Judicial arbitren los mecanismos para extraer los datos de los celulares que le fueron incautados a RGD y su hijo en sus celdas de la Penitenciaría de Coronel Oviedo, considerando que de esa forma se obtendrían las pruebas que confirmen las denuncias contra el clan.

El Abg. Federico Campos López Moreira y el empresario Armindo Vera Ferrer, voceros de las víctimas de Ramón González Daher, han advertido las maniobras de los condenados para evadir la Justicia y, por otra parte, que Delcia Karjallo de González, esposa de Ramón González Daher, es quien actualmente administra los bienes que el usurero luqueño obtuvo a través del hecho ilícito.

Además, señalan que la acusada de presunto lavado de dinero fruto de la usura busca, con la presentación de varias chicanas, trabar el comiso de los bienes que fue ordenado por Sentencia Definitiva N° 515 del 17 de diciembre de 2021, por el Tribunal de Sentencia Penal Especializado en Delitos Económicos que condenó a RGD a 15 años de cárcel y a su hijo a 5 años de prisión.

Supuesto pedido al hijo de Lalo Gomes

El nombre del usurero condenado a 15 años de pena privativa de libertad Ramón González Daher saltó entre los chats extraídos de uno de los celulares del fallecido exdiputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes, en el marco de la investigación llamada #LaMafiaManda. Según una conversación de Eulalio “Lalo” Gomes con su hijo Alexandre, RGD habría pedido ayuda para cobrarle a “Fernando Pfanel” (sic) una deuda de US$ 14 millones.

Dicha conversación entre Lalo Gomes y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes es de fecha 12 de julio del año 2024. Es decir, Ramón González Daher se habría puesto en contacto con éste último, desde la cárcel cuando ya estaba cumpliendo su condena a 15 años de prisión, que quedó firme en setiembre de 2022.

De acuerdo con el chat que fue publicado por ABC, Alexandre le consultó a su padre si conocía a “Fernando Pfanel” y le cuenta a Lalo que Ramón González Daher le llamó para pedirle ayuda para cobrarle a dicha persona una deuda de US$ 14 millones.

Su padre le responde que no tiene afinidad con él, pero que es propietario de una estancia que lleva el nombre “Las Niñas”, establecimiento que su familia arrendaba.

“Medio sinvergüenza es ese”, le decía Lalo Gomes a su hijo, a lo cual Alexandre decía que le iba a “hacer llamar” al día siguiente. Su papá agrega que tenía un frigorífico y termina diciéndole: “Hay que cobrarle”.

Coincidentemente, en un audio filtrado que data del 28 de marzo del año 2022, el usurero luqueño Ramón González Daher hablaba de Pfanel con una persona no identificada, quien según la grabación, expresó a RGD su deseo de contar con “una sentencia contra Pfanel”.

Luego de la filtración de dichas conversaciones las víctimas de usura del clan González Daher expresaron su temor de que el usurero luqueño continúe operando con impunidad desde la prisión y que, desde su lugar de reclusión, esté recurriendo incluso a sicarios para el cobro de los préstamos con excesivos intereses.