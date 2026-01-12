El motivo del éxodo de estudiantes a escuelas públicas, según colegios privados

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), aseguró la semana pasada que en el 2025, tuvieron 8.000 alumnos más en escuelas públicas en el tercer ciclo, del séptimo al noveno grado, debido a una migración desde colegios privados.

Y para el año lectivo 2026, cuyo inicio de clases se dará el lunes 23 de febrero, se prevé la presencia de 4.000 alumnos más, desde el segundo al sexto grado, es decir, tendrían 20.000 escolares “nuevos” que pasarán de locales educativos de gestión privada al sector público, siempre de acuerdo con datos de la cartera educativa.

Mientras que los consejos de ahorro a las familias paraguayas, emitidos por el presidente de la República, Santiago Peña, son motivo de burla ciudadana, el ministro de Educación, Luis Ramírez, sugirió que el traslado de alumnos a centros educativos estatales, se produce debido a programas como Hambre Cero o la dotación de kits escolares, cuya entrega, por cierto, fue un fiasco el año pasado.

Ramírez aseguró que con los útiles “familias ahorran entre G. 2 millones a G. 3 millones y no tienen que comprar más libros ni cuadernos”.

Lo que dicen colegios privados

Patricia Toyotoshi, presidenta de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas (AIEPP), explicó que no tienen mayores datos actualmente sobre la migración de estudiantes desde estos locales educacionales hacia los estatales, debido a que las matriculaciones recién se cierran en febrero en el sector público y en las privadas, algunas aún siguen aceptando inscripciones.

“Sin embargo, puedo decir que en cuanto a los colegios privados de la AIEPP, observamos movimientos entre los colegios privados que hacia los colegios públicos”, expresó.

Indicó que existen colegios privados subvencionados por el Estado que son de mucho menor costo y que la migración hacia los colegios públicos podría darse desde este sector. O sea, no tanto desde colegios de gestión totalmente privada.

Sobre la razón que impulsa a las familias a realizar este cambio, afirmó: “Me temo que, en la mayoría de los casos, los motivos son los recursos económicos necesarios. Sin embargo, es inspirador ver cómo muchos padres están luchando para ofrecerle a sus hijos una educación de calidad, incluso en el sector público”.