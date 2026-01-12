Hija de Santi ostenta por redes su vida de lujos, viajes y educación en EE.UU.

“Haz lo que yo digo, no lo que yo hago” podría ser el conocido refrán que se aplica a la última recomendación del presidente Santiago Peña. Y es que mientras instruye al pueblo a optar por el sistema educativo público paraguayo para así “tener más dinero en el bolsillo”, su heredera hace gala a través de sus redes sociales de los lujos que ella actualmente disfruta, como ser fiestas, viajes y el acceso a la educación universitaria en Nueva York, Estados Unidos.

Santiago Peña –en su última declaración jurada que presentó tras quedar al descubierto su casa de verano en San Bernardino, supuestos sobres con dinero en Mburuvicha Róga y la sociedad con una de las empresas del Grupo Vázquez SAE– consignó un aumento a G. 52 millones del gasto mensual por educación. Este monto coincidiría con las erogaciones universitarias en el extranjero de su hija, aunque el despliegue observado en redes evidenciaría cifras mayores.

Para ejemplo, está una serie de fotografías publicadas bajo el título: “últimos días de 2025” y en las cuales se la observa en un yate en la ciudad de Cabo San Lucas, México. Este destino turístico es conocido por sus actividades acuáticas, vida nocturna, resorts de lujo y maravillas naturales como El Arco.

En otras imágenes se observa cómo la hija del presidente participa de diferentes fiestas, acude a restaurantes caros, además de sectores de la universidad a la cual acude para cursar la carrera de Economía y que es parte de Ivy League (listado de las ocho universidades prémium de EE.UU.), según consignó la misma en otra red social.

Casualmente, en esta misma comunidad social, la heredera de Peña indicó que estuvo entre febrero y junio de 2024 como pasante de la empresa Itti Saeca, proveedora del Estado y cuyo principal accionista es el Grupo Vázquez SAE. Esta pasantía fue cuando Santiago Peña ya era presidente y aún era socio comercial del Grupo Vázquez SAE e Itti Saeca en ueno Holding Saeca.

Aumentos en presupuesto

El presidente Santiago Peña igualmente dio su recomendación de austeridad pese a que en su gobierno se registraron aumentos en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para pasajes y viáticos, servicios de ceremonial y catering, alimentos y combustibles y lubricantes.

El análisis de estos cuatro rubros evidencia una subida en forma global del 90%. De G. 7.824 millones presupuestados en 2024, trepó a G. 14.897 millones para este año.

El rubro pasajes y viáticos es el que más se incrementó en los primeros años de Santiago Peña, de acuerdo al comparativo de los presupuestos asignados al Gabinete Civil. Entre 2024 y 2026 ese gasto subió 151%.

Le siguen servicios de ceremonial y catering, con un 66% de crecimiento entre 2024 y 2026. Luego están los gastos reservados, que de G. 2.500 millones pasaron a G. 4.000 millones a partir de 2024.