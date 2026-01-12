Estos son los “tips” de ahorro de Santi Peña para tener más dinero en tu bolsillo

Consultado sobre cómo la gente puede tener más dinero disponible, el presidente Santiago Peña había sugerido a las familias de enviar a sus hijos a escuelas públicas.

“Si hay más niños que anteriormente sus padres pagaban una cuota para mandarle a un colegio privado y hoy decide enviarle a un colegio público, quiere decir que esa gente va a tener más plata en su bolsillo”, dijo la semana pasada.

A través de memes -una de las principales formas de manifestación digital del descontento social- la ciudadanía respondió a Peña con ironía y sarcasmo. En los últimos días, una gran cantidad de estas publicaciones circularon entre internautas de distintas plataformas.

En su mayoría, se trata de supuestos consejos de ahorro atribuidos al mandatario, que combinan creatividad, humor y enojo.

Los “tips” de Santiago Peña

“Si tu hija se llama Ivana, dile Ana para ahorrarte el IVA”, posteó un usuario en X.

“No te quejes del precio de la carne, si sos provida y profamilia, practiquen en familia el ayuno y sean agradecidos porque con el ahorro tendrán más plata en el bolsillo. Santi Peña”, compartió otro internauta.

En Facebook, la página denominada “Presión Ciudadana” difundió una serie de “tips” de ahorro que supuestamente emitió “Santi Peña”. Entre ellos se destaca un supuesto anuncio del jefe de Estado: “Vamos a empezar a plantar mangos para recibir a los alumnos de escuelas privadas”.

Este último meme hace alusión a una realidad denunciada en reiteradas anualmente: instituciones públicas, principalmente del interior del país, que dan clases bajo árboles ante la falta de infraestructura adecuada.

Contraste entre el discurso oficial y los privilegios

La ciudadanía manifestó duramente su hartazgo contra las políticas del gobierno de Peña, a quien se cuestiona por el contraste entre su discurso y los privilegios de los que goza su entorno familiar.

En ese sentido, se mencionan publicaciones en redes sociales de su hija, quien exhibe lujos como fiestas, viajes y el acceso a la educación universitaria en Nueva York, Estados Unidos.

Éxodo estudiantil al sector público

Peña emitió la recomendación económica luego de que se conociera el traslado de estudiantes desde instituciones privadas hacia las públicas, fenómeno que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) destacó como un logro de gestión.

Sin embargo, la Asociación de Instituciones Educativas Privadas (AIEPP) sostiene que este éxodo se da principalmente desde instituciones subvencionadas, cuyos costos son menores que los de colegios de gestión plenamente privada.}

Además, la asociación señala que la falta de “los recursos económicos necesarios” es una de las principales razones que empujan a las familias a optar por la educación pública.