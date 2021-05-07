Parada 98: Bob Seger, del Heartland Rock a las películas de Hollywood

Bob Seger, músico estadounidense, cumplió 76 años. Referente del género denominado “Heartland Rock”, que aborda temas relacionados a la clase obrera de los Estados Unidos. Muchos de sus éxitos fueron utilizados en películas de Hollywood. Entre sus canciones destacadas, se encuentran los clásicos “Old Time Rock And Roll”, “Agaisnt The Wind”, “Shakedown” o “Night Moves”.