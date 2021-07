Prince presenta “Hot Summer” single inédito de su próximo álbum Welcome 2 America

The Prince Estate y Legacy Recordings, una división de Sony Music Entertainment, están emocionados de compartir el tema “Hot Summer” de Welcome 2 America, un álbum que Prince grabó en 2010 y que será lanzado desde su legendaria bóveda de Paisley Park en ediciones estándar y Deluxe el 30 de julio.

“Hot Summer” llega el mismo día en que The Prince Estate ha lanzado una nueva temporada de su podcast oficial Webby. “The Story of Welcome 2 America” lleva a los oyentes en un viaje a los estudios de Paisley Park y salir a la carretera con Prince en 2010-2011, cuando grabó su álbum político y conmovedor Welcome 2 America y luego lo archivó, eligiendo centrarse en su lugar en la creación de residencias de conciertos en vivo sin precedentes en ciudades de todo Estados Unidos.

En el primer episodio de “The Story of Welcome 2 America”, la periodista musical de Minneapolis Andrea Swensson y el vocalista y colaborador de Prince, Shelby J. comparten la historia de fondo de cómo comenzaron las sesiones de Welcome 2 America, cuando Prince reclutó al joven fenómeno bajista Tal Wilkenfeld para ayudarlo a formar un trío en vivo y grabar una serie de composiciones de improvisación con el baterista Chris Coleman. Una vez que las pistas instrumentales fueron grabadas, Shelby y sus compañeras vocalistas de NPG Liv Warfield y Elisa Fiorillo fueron llevadas al Estudio A para grabar sus armonías, líneas melódicas, chistes improvisados e incluso un rap con Prince.

Acentuados por los adelantos exclusivos de muchas de las canciones de Welcome 2 America, los cantantes cuentan en el podcast lo cerca que se volvieron con Prince durante las sesiones de Welcome 2 America, y cómo todos se subirían a su SUV Mercedes negro después de sus sesiones de grabación para escuchar las nuevas creaciones juntos. Después de grabar el alegre “Hot Summer”, Prince incluso los llevó a conducir por la playa mientras escuchaban la nueva melodía. “Toda esa gente estaba afuera y estoy pensando que es a plena luz del día, lo van a ver. Pero no nos importó”, comparte Elisa Fiorillo en el podcast. “Teníamos las ventanas bajadas y estábamos tocando ‘Hot Summer’. No hay nada como conducir en un coche y escuchar música y creo que él estuvo de acuerdo”.

“Me hace pensar que todos estamos en la playa haciendo el giro, como Annette Funicello”, agregó Shelby J. “Eso es justo lo que siento cuando escucho esa canción. ¡Así que digo que va a ser un verano púrpura caliente!”

En previsión del lanzamiento de Welcome 2 America el 30 de julio, 60 Minutes planea retransmitir su historia sobre el nuevo álbum con el corresponsal Jon Wertheim este domingo, 25 de julio, en CBS. La Edición Deluxe de Welcome 2 America incluye el álbum completo de bóveda de estudio en CD y vinilo negro (acompañado con una descarga digital de alta resolución) además de un video de concierto completo nunca antes lanzado del show de Prince del 28 de abril de 2011 de Prince en The Forum, presentado en HD de1080p con estéreo, sonido envolvente 5.1 y Dolby Atmos.