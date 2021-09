Duran Duran compartió “Tonight United” producido por Giorgio Moroder

“Tonight United” fue producido por el legendario compositor y pionero de la música electrónica Giorgio Moroder, quien agrega su magia para crear un futuro clásico instantáneo. “Giorgio Moroder, Duran Duran... esto es música para un mundo que está volviendo”, comentó Simon Le Bon.

Las leyendas del pop galardonadas con varios discos de platino y aclamadas a nivel internacional anunciaron recientemente su participación como headliners en Austin City Limits Music Festival de este año, donde actuarán en el escenario principal los domingos 3 y 10 de octubre. La banda también estará presente este fin de semana en Global Citizen, donde tocarán “Anniversary”. Además, debido a su mensaje, los organizadores han elegido “Tonight United” para que se utilice como cortina durante todo el evento que durará 24 horas.

Con la ayuda de algunos de los nombres más emocionantes de los últimos 50 años, Duran Duran entrega en “FUTURE PAST” otra obra increíble que abarca todos los géneros que una vez más los distingue del resto. Trabajando junto al DJ y productor británico Erol Alkan y al pionero compositor y productor italiano Giorgio Moroder, la banda contó además con la ayuda de algunos de los nombres más inesperados e inspiradores del pop, incluyendo a la “hit maker” sueca de múltiples platino Tove Lo, Ivorian Doll y CHAI de Japón. Además, Graham Coxon de Blur coescribió y tocó la guitarra en muchas de las canciones del disco, y el ex pianista de David Bowie, Mike Garson, añade una exquisita capa sonora al cierre del álbum: “Falling”.

El disco, que se grabó en estudios de Londres y Los Ángeles durante la pandemia y fue mezclado por Mark “Spike” Stent, también cuenta con Mark Ronson, colaborador de muchos años, quien coescribió y tocó en “WING”.

A principios de este año, Duran Duran cautivó al público estadounidense con su fascinante actuación en los Billboard Music Awards, donde debutaron con su single “Invisible”, así como con los clásicos, “Notorious” y “Hungry Like The Wolf”. También se presentaron recientemente en The Today Show de NBC y hace apenas unos días visitaron el programa Watch What Happens Live! de Bravo con Andy Cohen.

Future Past estará disponible en todas las plataformas digitales, así como en una variedad de formatos físicos: CD estándar, cassette, un deluxe CD de edición limitada de tapa dura con tres canciones adicionales y vinilo de colores. La tienda oficial también ofrecerá formatos exclusivos de vinilo y cassette con impresiones firmadas de edición limitada.