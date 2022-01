Johnny Marr lanzó su nuevo single y video “Night and day”

Con los coros y el bajo de Simone Marie de Primal Scream, “Night and Day” encapsula la confusión, el letargo y la entropía de la forma en que todos hemos vivido.

Hablando del nuevo single, Johnny dijo: “Necesito canciones después de todas las noticias, noticias y más noticias. Se vuelve demasiado real en los puntos calientes”.

Lo más importante es que “Night and Day” y los temas de “Fever Dreams Pts 1-4″ también miran al futuro, y a la idea de que, incluso en los momentos más difíciles, la esperanza perdura. “Intento ser positivo, para mí y para mi público, en realidad”, añade Johnny. “Mi personalidad es tal que se me ocurre pensar así. No escribo con positividad sólo por una canción. Es real, y también muy necesario”.

Los primeros adelantos de “Fever Dreams Pts 1-4″ han sido ampliamente aclamados. ‘Sensory Street’ ha sido uno de los pilares de la lista A de Radio 6 Music de la BBC, ‘Spirit, Power and Soul’ el primer tema electro-soul del álbum, fue incluido en la lista de reproducción de 6 Music y BBC Radio 2, y fue señalado como “su composición solista más fuerte hasta la fecha” por el Evening Standard, “un ejercicio de ambición creativa progresiva” por DIY, “vigorizante” por Uncut, con “desafío en su ADN” por CLASH y “simplemente impactante” por The Telegraph. ‘Fever Dreams Pt 2′ lo ve a Johnny como “un maestro de la composición” por The i Newspaper y “un proyecto diferente a todo lo que ha hecho antes” por Music Week.

Este 2022, Johnny Marr regresará a los escenarios, uniéndose a Blondie como invitado especial en su gira “Against The Odds” en abril y mayo, incluyendo el O2 Arena de Londres, para luego sumarse a la gira de The Killers por los Estados Unidos, desde agosto hasta octubre.

“Fever Dreams Pts 1-4″ estará disponible en CD y en vinilo doble, y la tienda oficial ofrecerá una edición limitada exclusiva en vinilo blanco y cassettes, junto con paquetes de merchandising con impresiones firmadas. HMV y las tiendas de discos independientes también contarán con una edición limitada en vinilo turquesa.