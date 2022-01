Slash ft. Myles Kennedy and The Conspirators presentan su nueva canción “Call off the Dogs”

Esta nueva canción sigue al primer single “The River Is Rising”, el debut de radio más rápido de la carrera de SLASH, alcanzando el Top 13 en los charts de Rock Radio esta semana y subiendo. El nuevo álbum “4″ marca la primera música nueva del grupo en cuatro años, un disco de rock vibrante alimentado por memorables ganchos de guitarra, melodías convincentes, grandes coros y riffs aún más grandes; “4″ se basa en el legado de Slash ft. Myles Kennedy and The Conspirators.

Slash expresó sobre la nueva canción “Call Off The Dogs”: “fue escrita prácticamente sobre la marcha y con el espíritu de la energía de todo el álbum “4″. No puedes pensar demasiado en algo como esta canción porque mata el espíritu. Cuando entramos en la preproducción, “Call Off The Dogs” surgió con bastante rapidez: sólo hay que improvisar y eso es todo. Y probablemente fue lo último que grabamos en el estudio”.

Para “4″, Slash y la banda viajaron a Nashville y grabaron el nuevo álbum en el histórico RCA Studio A con el productor Dave Cobb (Chris Stapleton, John Prine, Jason Isbell, Brandi Carlile). Cobb compartió el deseo de la banda de grabar las canciones en vivo en el estudio, incluyendo solos de guitarra y voces, una novedad para el grupo. Los álbumes anteriores de la banda durante la última década, “Apocalyptic Love”, “World on Fire” y “Living The Dream” han continuado en una trayectoria ascendente, todos logrando debutar en el Top 5 de las listas de Billboard en los Estados Unidos y alcanzar el Top 10 en las 12 listas principales de todo el mundo. Hasta la fecha, los tres álbumes han obtenido 10 singles consecutivos en el Top 5 de Radio, han generado giras mundiales con entradas agotadas y han ganado a SLASH y a la banda la mejor aclamación de la crítica con su último álbum “Living The Dream” (2018) por Los Angeles Times, Classic Rock, Guitar World, Loudwire, LA Weekly y más, como sus mejores canciones hasta la fecha.

En vista de la alianza de 30 años entre Gibson y Slash, ganador de un premio Grammy y miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, el nuevo álbum “4″ de Slash ft. Myles Kennedy and The Conspirators tiene la distinción de hacer historia al convertirse en el primer álbum que se lanza en el nuevo sello Gibson Records, con sede en Nashville (The Music City), la ciudad natal de la icónica marca estadounidense de instrumentos Gibson.