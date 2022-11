Bruce Springsteen presenta nuevo álbum “Only The Strong Survive”

Springsteen ya había compartido sus versiones de “Do I Love You (Indeed I Do)”, “Nightshift” y “Don’t Play That Song” y lanzó el nuevo vídeo oficial de su actuación en “Turn Back The Hands Of Time”, el éxito de ventas de Tyrone Davis de 1970, coescrito por Jack Daniels y Bonnie Thompson.

Para celebrar el lanzamiento del álbum, Springsteen recorre medios de comunicación y también habló recientemente de Only The Strong Survive con Howard Stern en SiriusXM, y con Questlove en su podcast Questlove Supreme.

Además de la voz principal de Springsteen y la producción de Aniello, Only The Strong Survive cuenta con las voces invitadas de Sam Moore, arreglos completos de Rob Mathes, The E Street Horns y los coros de Soozie Tyrell, Lisa Lowell, Michelle Moore, Curtis King Jr, Dennis Collins y Fonzi Thornton.

El álbum fue diseñado por Rob Lebret y producido por Jon Landau en Thrill Hill Recording en Nueva Jersey.