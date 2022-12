Los cinco mejores álbumes del 2022

Harry Styles – “Harry’s House”

“Harry’s House”, es el tercer álbum de estudio, del cantante y compositor Inglés Harry Styles. Fue grabado entre el 2020 y el 2021, incluye 13 canciones y fué lanzado el 20 de Mayo del 2022. Debutó en el número uno en la lista de álbumes del Reino Unido, en el Billboard 200 de los E.E.U.U. y en varios charts a nivel global.

El primer sencillo del álbum fué la canción “As it Was”, debutando directamente en el puesto número uno de las listas del Reino Unido y de los E.E.U.U., además los cortes “Late Night Talking”, “Music for a Sushi Restaurant” y “Matilda”, se posicionaron al mismo tiempo en el Top 10 del Billboard Chart Hot 100, convirtiéndolo a Harry Styles en el primer solista Británico en lograr esta hazaña, al posicionar 4 éxitos simultáneos, entre los diez primeros de la lista. Similar proeza lo lograron “Los Beatles” en 1964.

Obtuvo las premiaciones como:

“Album of the Year” - MTV Video Music Awards

“Best International Album” – Los 40 Music Awards

“ARIA Music Awards” – Best International Artist

Está nominado en tres categorías en los Grammy Awards edición 65 del 2023:

“Album of the Year” – “Best Pop Album Vocal” y “Best Engineered Album”

Beyoncé – “Renaissance”

El 29 de Julio del 2022, la cantante y compositora Estadounidense Beyoncé, lanza su séptimo álbum de estudio, titulado “Renaissance”, el mismo incluye 16 canciones. Su primera producción como solista desde su ultimo trabajo, “Lemonade” del 2016. Fue grabado durante la pandemia del Covid 19, buscando inspirar alegría y escapismo en todos los que habían experimentado el aislamiento y celebrar una era de clubes en la que las personas marginadas buscaban la liberación a través de la música dance.

El contenido lírico del álbum explora temas de escapismo, hedonismo, seguridad en uno mismo y autoexpresión.

“Renaissance” fue un rotundo éxito comercial. Debutó en el puesto número uno en la lista Billboard 200 de los E.E.U.U., el séptimo álbum consecutivo de Beyoncé en lograrlo.

El primer sencillo “Break my Soul”, se lanzó el 20 de Junio del 2022 y alcanzó el puesto número uno del Billboard Hot 100 y de varios charts a nivel mundial.

El álbum fue nominado como “Album del Año”, “Canción del Año”, “Grabacion del Año” y “Mejor Album de Dance/Electrónica, entre otras categorías, para la 65 entrega anual de los premios Grammy del 2023.

Red Hot Chili Peppers – “Unlimited Love”

La Banda Californiana lanza el 1ro de Abril del 2022, “Unlimited Love”, su duodécimo álbum de estudio, marcando el regreso del guitarrista John Frusciante, quien dejó la banda en el 2009.

El álbum incluye 17 canciones inéditas, siendo su primer sencillo la canción “Black Summer”, que alcanzó el puesto número uno del Billboard Chart Alternative Songs.

Está definido por los críticos como una extraordinaria fusión de funk rock y rock alternativo, compartiendo los riffs melancólicos de trabajos anteriores de Frusciante, coros de himnos y melodías suavemente cantadas, introduciendo nuevos elementos acústicos y “grungey”.

The Weeknd – “Dawn Fm”

“Dawn FM” es el quinto álbum de studio del cantautor Canadiense The Weeknd.

Fue grabado entre el 2020 y el 2021 y lanzado el 7 de Enero del 2022 con 16 canciones inéditas.

The Weeknd describió el concepto del álbum como un estado de purgatorio, un viaje hacia la “luz al final del tunel”, sirviendo como continuación de su cuarto álbum de estudio “After Hours” del 2020.

Musicalmente “Dawn FM” es un disco de positividad, con canciones dance pop, que están inspiradas en los estilos new wave, funk y electronic dance de la década de los 80s.

El álbum fue recibido con elogios generalizados por parte de los críticos musicales.

Cuatro sencillos, “Take my Breath”, “Sacrifice”, “Out of Time” y “Less Than Zero” se destacaron en el álbum.

“Dawn FM” alcanzó el puesto número dos del Billboard 200 de los E.E.U.U. y el número uno en la listas del Reino Unido, Australia, Canadá, Paises bajos, Irlanda, Nueva Zelanda, entre otros.

Top Gun: Maverick – “Music from the Motion Picture”

Repitiendo el éxito de la banda sonora de la icónica película de 1986, la secuela “Top Gun:Maverick” lanza su soundtrack el 27 de Mayo del 2022, en formatos digitales y físicos.

El álbum contiene 12 canciones, incluyendo los clásicos de la 1ra. entrega de 1986, “Danger Zone” de Kenny Loggins y “Top Gun Anthem” de Harold Faltermeyer y Steve Stevens.

Los principales cortes nuevos fueron “Hold my Hand” de Lady Gaga y “I Aint Worried” de los One Republic.

Alcanzó el puesto número uno del U.K. Soundtrack Albums y el puesto número dos del Billboard Sountrack Albums de los E.E.U.U.