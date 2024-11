¿Qué es el puretón? Te contamos la historia detrás del famoso plato asunceno

Después de las farras en Asunción, durante décadas lo más tradicional para “yerar” fue el famoso “puretón”. Este plato característico de la ciudad capital solo se sirve en el Mercado N° 1, específicamente en el copetín Las Delicias del Mercadito.

Doña Delia Cáceres (65), propietaria de ese local, contó que el puretón nació hace 31 años, en una de las tantas madrugadas de trabajo. Ella, a diferencia de otros copetines, decidió abrir las 24 horas y de madrugada con frecuencia recibía a los farristas que buscaban algo para “yerar”.

Contó que una madrugada, cerca de las 5:00, llegó un grupo de cinco jóvenes que salían de una fiesta y la siguiente conversación dio origen al plato más famoso del microcentro.

“Les dije que no tenía todavía nada y me dijeron: ‘Fabricanos tía, algo’. ‘¿Lo que sea?’, les pregunté. ‘Lo que usted haga’, me respondieron. Entonces entré a la cocina y les preparé la tortilla. Tenía un poquito de picadito, le puse un poco más de cebolla a la carne, le puse todo eso encima de la tortilla y encima le puse un huevo”, relató.

Repitió ese mismo proceso para armar los cinco platos, todos iguales. “Cuando les serví y probaron me dijeron ‘Esto es purete tía, entonces vamos a llamarle puretón’. Así nació el puretón, a las cinco de la mañana″, recordó.

¿De qué está hecho el puretón?

La trabajadora, también conocida como “Tía Delia” por sus clientes, contó que anteriormente la fallecida Asela Tomasa Bobadilla, conocida como Tía Chela, también vendía una tortilla con carne. Sin embargo, fue ella quien años después sumó más ingredientes hasta llegar a lo que conocemos hoy como el puretón asunceno.

Relató que el puretón original está compuesto por: una clásica tortilla paraguaya, cubierta con un picadito de carne, verduras, papa y huevo, y coronada con un huevo frito al gusto del cliente.

Luego, también se ofrecen otras variantes. Está el “puretón a caballo”, que tiene además cebolla salteada y otro huevo frito más. También nació hace años el “puretón napolitana”, al que se le suma queso y huevo, a todos los ingredientes del tradicional original.

Para los que deseen algo más “sustancial” y lleguen con mucha hambre o los que quieren una opción para compartir, también tienen el “puretón XXL”, que está hecho con una tortilla “tamaño pizza”, el famoso picadito de carne y cuatro huevos fritos.

El icónico yerado: ¿volverá a servirse las 24 horas?

Lastimosamente, desde hace un año el puretón solo puede ser degustado de día. Pues, la propietaria tomó la decisión de ya no abrir las 24 horas luego de que varios de sus trabajadores y clientes fueron asaltados en la madrugada.

La reinante inseguridad impide que los fiesteros del microcentro o los trabajadores nocturnos puedan acudir al icónico copetín en horas de la madrugada. “Los clientes se sentían muy inseguros”, lamentó.

Sin embargo, agregó que están evaluando la posibilidad de volver a abrir las 24 horas, siempre y cuando sientan que las condiciones de seguridad estén dadas.

Un emprendimiento que hizo crecer a su familia

Doña Delia contó que lleva más de 30 años con este emprendimiento y gracias a él pudo cubrir los estudios de sus cuatro hijos. Relató que una de sus hijas ya está casada y viviendo en el extranjero, otra viajó recientemente a Irlanda para estudiar inglés, otra culminó sus estudios y consiguió un buen trabajo, mientras que el menor está a punto de graduarse y la ayuda en el copetín.

Contó que durante la pandemia ella tuvo que apartarse del negocio temporalmente y una de sus hijas, quien está en Irlanda, se hizo cargo del copetín y lo revolucionó. En esa temporada, empezaron a publicitarse en redes sociales y también a hacer delivery.

Su mayor orgullo: todo turista quiere parar en Las Delicias

La emprendedora expresó que su mayor orgullo es pensar en todas las personas que ya pasaron por su negocio para probar los platos típicos paraguayos. “Un turista que viene a Paraguay, siempre viene a probar la comida típica acá, el vorí por ejemplo, ya tenemos desde las 7:00 hasta las 20:00″, comentó.

Señaló que la popularidad que le ha dado el puretón y todos los otros platos típicos permitieron que muchas personas reconocidas visiten el copetín. Por ejemplo, recientemente los hinchas del Racing también cayeron en la tentación de saborear las delicias del Mercadito.