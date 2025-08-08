Gastronomía

Tempura japonesa: el arte crujiente que conquista paladares

Ligero, dorado y de textura inigualable, el tempura es uno de los grandes orgullos de la cocina japonesa. Con siglos de historia y una técnica precisa, esta receta revela cómo lograr ese equilibrio perfecto entre crocante y suavidad.

Por ABC Color
16 de septiembre de 2021 - 09:53
Tempura.
Cómo hacer tempura

Tempura

  • Plato: Entrada
  • Receta: japonesa

Ingredientes

  • 1 kilogramo de verduras (o salmón o tofu)
  • 1 pizca de sal
  • 230 gramos de harina 0000
  • 1 pizca de polvo de hornear
  • 400 centímetros cúbicos de agua helada (aproximadamente)
  • 20 gramos de almidón de maíz
  • Aceite neutro suficiente para freír

Elaboración paso a paso

  1. Cortar las verduras (pescado o tofu) en bastones no muy gruesos. Reservar al frío.
  2. Aparte, en un bol, mezclar la harina con el almidón, sal, polvo de hornear y el agua helada hasta formar una masa líquida. Dejarla reposar en la heladera por una hora.
  3. Luego, retirar del refrigerador y sumergir los bastones en la masa.
  4. Sacarlos con un tenedor y sumergirlos en abundante aceite bien caliente hasta freír, que apenas tomen color.
  5. Retirar sobre papel absorbente y servir inmediatamente. Acompañar con salsa agridulce o de soja.

