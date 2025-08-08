Tempura japonesa: el arte crujiente que conquista paladares

Cómo hacer tempura
Tempura
- Plato: Entrada
- Receta: japonesa
Ingredientes
- 1 kilogramo de verduras (o salmón o tofu)
- 1 pizca de sal
- 230 gramos de harina 0000
- 1 pizca de polvo de hornear
- 400 centímetros cúbicos de agua helada (aproximadamente)
- 20 gramos de almidón de maíz
- Aceite neutro suficiente para freír
Elaboración paso a paso
- Cortar las verduras (pescado o tofu) en bastones no muy gruesos. Reservar al frío.
- Aparte, en un bol, mezclar la harina con el almidón, sal, polvo de hornear y el agua helada hasta formar una masa líquida. Dejarla reposar en la heladera por una hora.
- Luego, retirar del refrigerador y sumergir los bastones en la masa.
- Sacarlos con un tenedor y sumergirlos en abundante aceite bien caliente hasta freír, que apenas tomen color.
- Retirar sobre papel absorbente y servir inmediatamente. Acompañar con salsa agridulce o de soja.