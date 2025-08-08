Así podés teñir pasta con vegetales: colores naturales y llenos de sabor

Elaboración paso a paso

Preparar el vegetal según el color deseado.

Verde: procesar espinaca o kale cruda hasta obtener un puré. Colar para quitar el exceso de líquido.

Fucsia/rosa: hervir la remolacha, pelar y procesar hasta lograr un puré.

Naranja: licuar la zanahoria (cruda o hervida) para extraer el jugo.

Amarillo: cocinar el zapallo, hacer puré y colar si es necesario.

Negro: disolver la tinta de calamar en un poco de agua.

2. Batir los huevos e incorporar 2-3 cucharadas del puré, jugo o tinta, según el color elegido. Integrar bien.

3. Sobre una superficie limpia, hacer un volcán con la harina. Verter en el centro la mezcla de huevos y vegetal, y añadir una pizca de sal.

4. Unir los ingredientes poco a poco hasta obtener una masa homogénea. Si está muy húmeda: agregar un poco más de harina. Si está seca: añadir unas gotas de agua o más puré/jugo del vegetal.

5. Envolver la masa en papel film y dejar reposar 30 minutos a temperatura ambiente.

6. Extender la masa con rodillo o máquina para pasta hasta el grosor deseado. Cortar en el formato elegido: fideos, ravioles, lasaña, etcétera.

7. Hervir en abundante agua con sal durante 2-4 minutos (según grosor) hasta que la pasta esté al dente.