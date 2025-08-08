Así podés teñir pasta con vegetales: colores naturales y llenos de sabor

Cómo hacer pastas caseras de colores
Lea más: Día Nacional de la Chipa: cuándo se celebra y cuáles son las preferidas de los paraguayos
Pastas de colores
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 400 gramos de harina 0000 (o para pasta)
- 4 huevos
- 100 gramos de espinaca o kale (para verde intenso)
- 1 remolacha mediana (para fucsia o rosa)
- 2 zanahorias medianas (para naranja)
- 100 gramos de zapallo (para amarillo)
- 1 sobre de tinta de calamar (opcional, para negro)
- 1 pizca de sal
Elaboración paso a paso
- Preparar el vegetal según el color deseado.
- Verde: procesar espinaca o kale cruda hasta obtener un puré. Colar para quitar el exceso de líquido.
- Fucsia/rosa: hervir la remolacha, pelar y procesar hasta lograr un puré.
- Naranja: licuar la zanahoria (cruda o hervida) para extraer el jugo.
- Amarillo: cocinar el zapallo, hacer puré y colar si es necesario.
- Negro: disolver la tinta de calamar en un poco de agua.
2. Batir los huevos e incorporar 2-3 cucharadas del puré, jugo o tinta, según el color elegido. Integrar bien.
3. Sobre una superficie limpia, hacer un volcán con la harina. Verter en el centro la mezcla de huevos y vegetal, y añadir una pizca de sal.
4. Unir los ingredientes poco a poco hasta obtener una masa homogénea. Si está muy húmeda: agregar un poco más de harina. Si está seca: añadir unas gotas de agua o más puré/jugo del vegetal.
5. Envolver la masa en papel film y dejar reposar 30 minutos a temperatura ambiente.
6. Extender la masa con rodillo o máquina para pasta hasta el grosor deseado. Cortar en el formato elegido: fideos, ravioles, lasaña, etcétera.
7. Hervir en abundante agua con sal durante 2-4 minutos (según grosor) hasta que la pasta esté al dente.