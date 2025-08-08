Gastronomía

Así podés teñir pasta con vegetales: colores naturales y llenos de sabor

Descubrí cómo teñir pastas en casa con vegetales y sorprendé a todos con platos llenos de color, sin usar colorantes artificiales. Seguí esta receta para platos impactantes.

08 de agosto de 2025 - 13:00
Ravioles multicolores.
Cómo hacer pastas caseras de colores

Pastas de colores

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 400 gramos de harina 0000 (o para pasta)
  • 4 huevos
  • 100 gramos de espinaca o kale (para verde intenso)
  • 1 remolacha mediana (para fucsia o rosa)
  • 2 zanahorias medianas (para naranja)
  • 100 gramos de zapallo (para amarillo)
  • 1 sobre de tinta de calamar (opcional, para negro)
  • 1 pizca de sal

Elaboración paso a paso

  1. Preparar el vegetal según el color deseado. 
  • Verde: procesar espinaca o kale cruda hasta obtener un puré. Colar para quitar el exceso de líquido.
  • Fucsia/rosa: hervir la remolacha, pelar y procesar hasta lograr un puré.
  • Naranja: licuar la zanahoria (cruda o hervida) para extraer el jugo.
  • Amarillo: cocinar el zapallo, hacer puré y colar si es necesario.
  • Negro: disolver la tinta de calamar en un poco de agua.

2. Batir los huevos e incorporar 2-3 cucharadas del puré, jugo o tinta, según el color elegido. Integrar bien.

3. Sobre una superficie limpia, hacer un volcán con la harina. Verter en el centro la mezcla de huevos y vegetal, y añadir una pizca de sal.

4. Unir los ingredientes poco a poco hasta obtener una masa homogénea. Si está muy húmeda: agregar un poco más de harina. Si está seca: añadir unas gotas de agua o más puré/jugo del vegetal.

5. Envolver la masa en papel film y dejar reposar 30 minutos a temperatura ambiente.

6. Extender la masa con rodillo o máquina para pasta hasta el grosor deseado. Cortar en el formato elegido: fideos, ravioles, lasaña, etcétera.

7. Hervir en abundante agua con sal durante 2-4 minutos (según grosor) hasta que la pasta esté al dente.

