Día Nacional de la Chipa: cuándo se celebra y cuáles son las preferidas de los paraguayos

Cada año, Paraguay celebra el Día Nacional de la Chipa como reconocimiento al valor cultural y social de este emblemático alimento. Si bien la fecha oficial es el segundo viernes de agosto, la celebración trasciende lo gastronómico: representa la identidad y la convivencia familiar, especialmente durante Semana Santa, cuando se estima que el 93% de los hogares paraguayos preparan o compran chipa.
La chipa no solo es un panificado a base de almidón de mandioca, queso y huevo; es también un símbolo de hospitalidad y encuentro. Según la Secretaría Nacional de Cultura, más del 85% de la población considera a la chipa como una parte fundamental de su herencia nacional.
Incluso, durante el último año, la industria panadera registró un aumento del 12% en la producción de chipa para la temporada festiva.
Variedades más populares y sus preferencias de consumo
- Chipa almidón: tradicional y sencilla, representa el 40% del consumo total.
- Chipa so’o: rellena de carne, elegida por el 23% de los consumidores en encuestas recientes.
- Chipa cuatro quesos: alternativa moderna que crece dentro del segmento juvenil, con un 8% de preferencia.
- Otras
Estos datos reflejan no solo la diversidad de recetas, sino también una constante innovación impulsada por la demanda local y la identidad gastronómica paraguaya.
Las estadísticas muestran que, en promedio, cada persona consume aproximadamente 2,3 kilos de chipa al año.
El consumo aumenta significativamente durante las festividades religiosas y las celebraciones patrias, movilizando a más de 7.000 familias productoras en el país.
El auge del delivery y la exportación de chipa a comunidades paraguayas en el exterior ratifican su vigencia dentro y fuera de las fronteras nacionales.
¿Sabés preparar chipa? Seguí esta receta fácil y empezá a hornear todo el sabor paraguayo.
Cómo hacer chipa almidón
Chipa almidón
- Receta: paraguaya
Ingredientes
- 1 kilogramo de almidón
- 750 gramos de maicena
- 650 gramos de manteca
- 500 centímetros cúbicos de yemas = 10 huevos
- 50 gramos de leche en polvo
- 20 gramos de sal
- 7 cucharaditas de polvo de hornear
- Anís a gusto
- 500 gramos de queso Paraguay fresco
- 500 centímetros cúbicosde leche líquida (aproximadamente)
Elaboración paso a paso
- Poner el almidón en un recipiente, hacer un hueco en el centro y verter los huevos batidos, la manteca, la leche y un poco de sal.
- Mezclar todo desde dentro para afuera poco a poco. La masa tiene que quedar blanda y uniforme.
- Si es necesario, añadir un poco de agua y seguir amasando hasta que no se pegue a las manos.
- Hacer unas bolitas pequeñas y colocarlas en una placa engrasada para horno.
- Hornear de 15 a 20 minutos a 200 °C.