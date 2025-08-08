Día Nacional de la Chipa: cuándo se celebra y cuáles son las preferidas de los paraguayos

Cada año, Paraguay celebra el Día Nacional de la Chipa como reconocimiento al valor cultural y social de este emblemático alimento. Si bien la fecha oficial es el segundo viernes de agosto, la celebración trasciende lo gastronómico: representa la identidad y la convivencia familiar, especialmente durante Semana Santa, cuando se estima que el 93% de los hogares paraguayos preparan o compran chipa.

La chipa no solo es un panificado a base de almidón de mandioca, queso y huevo; es también un símbolo de hospitalidad y encuentro. Según la Secretaría Nacional de Cultura, más del 85% de la población considera a la chipa como una parte fundamental de su herencia nacional.

Incluso, durante el último año, la industria panadera registró un aumento del 12% en la producción de chipa para la temporada festiva.

Variedades más populares y sus preferencias de consumo

Chipa almidón: tradicional y sencilla, representa el 40% del consumo total.

Chipa so’o: rellena de carne, elegida por el 23% de los consumidores en encuestas recientes.

Chipa cuatro quesos: alternativa moderna que crece dentro del segmento juvenil, con un 8% de preferencia.



Estos datos reflejan no solo la diversidad de recetas, sino también una constante innovación impulsada por la demanda local y la identidad gastronómica paraguaya.

Las estadísticas muestran que, en promedio, cada persona consume aproximadamente 2,3 kilos de chipa al año.

El consumo aumenta significativamente durante las festividades religiosas y las celebraciones patrias, movilizando a más de 7.000 familias productoras en el país.

El auge del delivery y la exportación de chipa a comunidades paraguayas en el exterior ratifican su vigencia dentro y fuera de las fronteras nacionales.

¿Sabés preparar chipa? Seguí esta receta fácil y empezá a hornear todo el sabor paraguayo.

Cómo hacer chipa almidón