Tres recetas fáciles de grisines que te van a encantar

Cómo hacer grisines clásicos
Grisines clásicos
Ingredientes
- 300 gramos de harina 000
- 15 gramos de levadura fresca
- 160 mililitros de agua tibia
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de sal
Elaboración paso a paso
- Disolver la levadura en agua tibia y dejar espumar cinco minutos.
- Colocar la harina y la sal en un bol, hacer un hueco en el centro y añadir la levadura y el aceite de oliva.
- Mezclar y amasar hasta obtener una masa suave.
- Tapar y dejar leudar hasta que duplique el volumen.
- Estirar la masa y cortar tiras finas.
- Disponer los bastones en una placa para horno, pincelar con aceite y llevar a horno precalentado (200 °C) hasta que estén dorados y crocantes.