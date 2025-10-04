Gastronomía

Cómo hacer ñoquis en casa: receta con crema de azafrán y finas hierbas

Los ñoquis, un clásico de la cocina italiana, encuentran nueva vida en esta receta innovadora, en la que la suavidad de la crema de azafrán se une a finas hierbas, creando una experiencia gustativa que resuena en los paladares más exigentes.

Por ABC Color
19 de febrero de 2023 - 09:00
Ñoquis.
Cómo hacer ñoquis con salsa crema de azafrán a las finas hierbas

Ñoquis con salsa crema de azafrán a las finas hierbas

  • Para: Para 6 personas

Ingredientes

Masa 

  • 1 kilogramo de papas
  • 300 gramos de harina
  • 50 gramos de queso rallado
  • 1 pizca de sal

Salsa 

  • 500 miliitros de crema de leche
  • 1 cápsula de azafrán
  • Hierbas frescas (albahaca, salvia, romero, etcétera)
  • Sal y pimienta

Elaboración paso a paso

  1. Hervir las papas sin pelar en abundante agua por 20 minutos. Pelarlas y pisarlas con un pisapuré o tenedor hasta obtener un puré sin grumos. Agregarle la harina, el queso y la sal, sin amasar, solo uniendo los ingredientes.
  2. Dividir la masa en varios bollitos. En una mesada poner un poquito de harina y hacer de cada bollito una tira larga y fina. Cortarlas en pequeños cubitos o pequeños ñoquis, pasarlos por la maderita para hacerle los surcos.
  3. Cocinarlos en abundante agua hirviendo durante un minuto, o hasta que apenas suban a la superficie. Retirarlos con espumadera y colocarlos en la fuente enmantecada.
  4. Disolver el azafrán en la crema, calentar a fuego bajo, agregar las hierbas frescas picadas, salpimentar a gusto y servir con los ñoquis.

