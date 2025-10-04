Cómo hacer ñoquis en casa: receta con crema de azafrán y finas hierbas

Cómo hacer ñoquis con salsa crema de azafrán a las finas hierbas
- Para: Para 6 personas
Ingredientes
Masa
- 1 kilogramo de papas
- 300 gramos de harina
- 50 gramos de queso rallado
- 1 pizca de sal
Salsa
- 500 miliitros de crema de leche
- 1 cápsula de azafrán
- Hierbas frescas (albahaca, salvia, romero, etcétera)
- Sal y pimienta
Elaboración paso a paso
- Hervir las papas sin pelar en abundante agua por 20 minutos. Pelarlas y pisarlas con un pisapuré o tenedor hasta obtener un puré sin grumos. Agregarle la harina, el queso y la sal, sin amasar, solo uniendo los ingredientes.
- Dividir la masa en varios bollitos. En una mesada poner un poquito de harina y hacer de cada bollito una tira larga y fina. Cortarlas en pequeños cubitos o pequeños ñoquis, pasarlos por la maderita para hacerle los surcos.
- Cocinarlos en abundante agua hirviendo durante un minuto, o hasta que apenas suban a la superficie. Retirarlos con espumadera y colocarlos en la fuente enmantecada.
- Disolver el azafrán en la crema, calentar a fuego bajo, agregar las hierbas frescas picadas, salpimentar a gusto y servir con los ñoquis.