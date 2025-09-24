Gastronomía

¡Deliciosos sorrentinos en salsa de tomate! Sorprendé a tus seres queridos con esta receta fácil

Transformá tu cocina en un auténtico festín italiano con esta receta de sorrentinos caseros en salsa de tomate. Con ingredientes frescos y un proceso sencillo, cada bocado puede brindar una explosión de sabor a tu mesa.

Por ABC Color
22 de noviembre de 2021 - 15:39
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Sorrentinos.
Sorrentinos.Shutterstock

Cómo hacer sorrentinos en salsa de tomate

Lea más: Salsa boloñesa: guía definitiva para preparar la receta clásica y auténtica

Sorrentinos

  • Plato: Plato principal
  • Para: Para 6 personas

Ingredientes

  • 500 gramos de harina
  • 5 huevos grandes
  • 25 centímetros cúbicos de agua
  • 25 centímetros cúbicos de aceite

Relleno

  • 500 gramos de ricota
  • 200 gramos de jamón cocido en cubos
  • Sal y pimienta

Salsa

  • 500 gramos de tomates frescos
  • 100 gramos de cebolla
  • 1 diente de ajo
  • 1 bouquet garni
  • 50 gramos de manteca
  • 50 gramos de extracto de tomate
  • Sal, pimienta y azúcar cantidad necesaria

Elaboración paso a paso

  1. Para hacer la masa, formar un volcán con la harina y hacer un hueco en el centro en el que colocarás los huevos y el aceite. Amasar hasta que quede una masa lisa y compacta. Envolver en un film y dejar reposar durante media hora.
  2. Después, estirar la masa con un rodillo o con la máquina de pasta, hasta dejarla bien fina, pasando varias veces la masa cambiando el número, cada vez más fino, hasta que quede del grosor deseado. Dividir la masa en dos partes iguales.
  3. Cortar el jamón en cubitos bien pequeños, mezclar con la ricota y salpimentar a gusto. Repartir el relleno de a cucharadas en la masa estirada. Cubrir con la otra masa y apretar con las manos alrededor de cada relleno. Cortar los sorrentinos con cuchillo o cortador de metal y dejarlos secar por una hora. Pasado este tiempo, cocinarlos en agua hirviendo con un puñado de sal, por unos 3 o 4 minutos. Escurrir.
  4. Cocinar la cebolla y el ajo picados finamente con la manteca en una cacerola. Agregar el extracto de tomate y cocinar unos minutos más para que pierda la acidez. Luego incorporar los tomates cortados en concassé sin piel y sin semillas, el bouquet garni y salpimentar a gusto. Cocinar a fuego bajo hasta que el tomate se deshaga por completo.
  5. Rectificar la sazón; agregar un poco de azúcar si quedara muy ácida la salsa. Retirar el bouquet, pasar la salsa por un chino (colar), y servir con los sorrentinos. 

Lea más: Pisto manchego: ingredientes y pasos para un plato irresistible

Enlace copiado