La 'ruta de la tapa' española sale de Asunción en su tercera edición en Paraguay

Asunción, 16 oct (EFE).- La ruta dedicada a la tapa, como se conoce al bocado que acompaña en las tardes o noches a una bebida que se disfruta con amigos o familiares, saldrá de Asunción, la capital de Paraguay, en su tercera edición, para llegar a las localidades de San Ignacio (sur) y Ciudad del Este, en la frontera con Brasil.