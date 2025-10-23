Cafetería paraguaya, seleccionada entre las top 100 de Sudamérica

Luis Wong, propietario de la cafetería Kaffe’i, recibirá el próximo sábado un reconocimiento otorgado por The World’s 100 Best Coffee Shops, cuya gala de depreciación se realizará en Bogotá, en el evento de Cafés de Colombia Expo, Corferias.

Kaffe’i está ubicada sobre la calle Palma, en el microcentro de Asunción. El lugar es valorado por su ambiente tranquilo, su decoración cuidada y la excelente calidad de su café.

Tras esta nominación, se encuentra entre las Top 100 Cafeterías de Sudamérica. Para esta lista fueron evaluadas más de 1.800 cafeterías, por más de 200 jueces y es la primera vez que Paraguay aparece en la lista.

El propietario y emprendedor, dijo que estará presente en la premiación y que llevará en alto la bandera paraguaya.

Buscan revivir el centro de Asunción

El local abrió sus puertas en noviembre de 2024 y en menos de un año ha conquistado a la comunidad cafetera local con su propuesta centrada en ofrecer cafés de alta calidad, tostados en su propio espacio.

Actualmente, Kaffe’i trabaja con orígenes de Bolivia, Brasil y Paraguay, con el objetivo de ampliar su selección a otros países productores de Centro América, África y Asia.

Detrás del proyecto se encuentra Luis Wong, fundador de Kaffe’I, primer y único Catador Q Paraguayo, con acreditaciones internacionales del Coffee Quality Institute (CQI) y la Specialty Coffee Association (SCA). Su experiencia profesional y su pasión por el café garantizan un profundo conocimiento sensorial y técnico en la selección y tueste de los granos.

Para Luis, Kaffe’i se ha convertido en un punto clave para la revitalización del centro histórico de Asunción, en un área que durante años ha estado marcada por el abandono y la falta de movimiento.

“El centro de Asunción tiene una historia hermosa, pero olvidada. Decidimos emprender aquí porque creemos que este lugar merece renacer, y queríamos que Kaffe’i sea parte de ese cambio”, dijo.

Desarrollar la cultura del café en Paraguay

De acuerdo con Luis Wong, la nominación es un reconocimiento al esfuerzo por desarrollar la cultura del café de especialidad en un país donde la producción y el consumo de cafés de alta gama aún están en crecimiento. Para el equipo de Kaffe’i, esta nominación también representa “mayor responsabilidad y compromiso”.

“Es un honor enorme representar a Paraguay en este escenario internacional. Esta nominación nos motiva a seguir mejorando y trabajando para ofrecer cafés excepcionales y fomentar una comunidad que valore la calidad y el origen del café”, expresó Wong.

Destacó además que el ranking no solo distingue a las mejores cafeterías de la región, sino que también impulsa la profesionalización del sector, fomenta el turismo cafetero y pone en valor el trabajo de baristas, tostadores y productores locales.

Luis aseveró que la nominación de Kaffe’i demuestra que Paraguay tiene un papel importante en el mapa sudamericano del café de especialidad.